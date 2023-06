﻿So war das Konzert von Arne Jansen und Stephan Braun im Kulturforum Kiel

Kiel. „Hallo!“, sagt Arne Jansen kurz vorm Beginn des Konzerts, winkt in die fast voll besetzten Stuhlreihen im Kieler Kulturforum und lächelt. „Man kennt ja doch ein paar Leute hier.“ Kann passieren in der Geburtsstadt. Daher schon eine Pflichtstation auf der Tour des Jazz-Gitarristen und seines „brother in arms“, Stephan Braun am Cello. Dire-Straits-Klassiker wie eben „Brothers In Arms“, „Sultans Of Swing“ oder „Romeo & Juliet“ stehen auf dem Programm. Ein spannender, intensiver, intimer Dialog.

Faszinierend sind die vielen neuen Facetten, die die renommierten, seit 20 Jahren befreundeten Musiker den im Original rockigen Songs verleihen können. Jansen lässt seine halbakustische Gitarre Mark Knopflers Gesangsmelodien singen, mal trocken und leicht gedämpft, mal klarer und mit Hall versehen. Oft mit geschlossenen Augen und halb offenem Mund, fühlt er – tief versunken ins Spiel – den Tönen nach. Braun ist ein gleichfalls hoch virtuoser und einfühlsamer Bühnenpartner, der die akustischen Möglichkeiten seines Cellos weit über die eines reinen Saiteninstruments ausreizt.

Arne Jansen und Stephan Braun: „Sultans Of Swing“ bluesig, „Romeo & Juliet“ schwebt

Eher bluesig, erdig legen sie „Sultans Of Swing“ und „Money For Nothing“ an, deutlich entschleunigt. Informativ und auflockernd lässt Jansen hier und später im Konzert ein paar Hintergrundinfos zu den Songs fallen, etwa zur Mitwirkung von Sting bei „Money For Nothing“ in den AIR Studios auf der britischen Karibikinsel Montserrat. Wie in Zeitlupe schwebt auch „Romeo & Juliet“ durch den Saal, Jansens „Lieblingsballade“ von Dire Straits: „Ein Jahrhundertsong.“

Phänomenal, was sie aus „Calling Elvis“ machen. „Ich bin damals monatelang jeden Tag zu Brinkmann in der Holstenstraße gegangen“, erzählt zuvor Jansen, bis er dann endlich das Album „On Every Street“ in den Händen gehalten habe. Für die in der Tat „stark veränderte Version“ (Jansen) schichtet der Gitarrist grundierend ein paar Loops, lässt darüber die Saiten singen. Braun streicht erst tiefe, warme, weiche Töne. Doch schon bald kippt die sphärische Angelegenheit in eine funky groovende, zuckt Brauns Bogen in einer Art Chopping-Technik über die Saiten – klingt wie ein Wah-Wah-Effekt. Lässt die Finger wieselflink auf den Cellokorpus trommeln – klingt wie eine Bongo. Mit stürmischem Jubel geht’s in die Pause.

Für „Going Home“ nimmt Braun das Cello auf den Schoß, zupft und schlägt es wie eine Akustikgitarre; beide improvisieren grandios, gleiten ansatzlos in „Sailing To Philadelphia“. Nach einer wie in der Vorlage erhabenen Version von „Brothers In Arms“ schieben sie „The Great He-Goat“ ein. Ein Stück aus Jansens Feder, der durch Tapping aufs Griffbrett hallende Töne erzeugt, Braun streicht Infernalisches aus den Saiten. Für „Telegraph Road“ ist dann der Cellist mit perkussivem Loops-Stapeln dran. Jansens „He Who Counts The Stars“ als elegische, zarte Zugabe rundet den reich beklatschten Abend ab.

