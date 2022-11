﻿So war das Konzert von Ina Müller in der Wunderino-Arena

Kiel. „Als ich vor fünf Jahren gesagt habe: Tschüss, Kiel, bis bald!“, blickt Ina Müller trocken zurück, „da war Corona noch ein Bier.“ Dann reicht Zuschauer Mike aus der ersten Reihe der Sängerin die Hand, damit sie elegant von der Bühne stöckeln kann. Ob er schon Corona gehabt habe, fragt sie ihn und als Mike verneint, nach seinem Rezept. Sie habe Freunde, die das schon viermal hatten. Das habe sie gefragt: „Was macht ihr, leckt ihr den Türgriff ab?“

Der erste Eindruck

So ist Ina Müller flugs bei einer ihrer Kernkompetenzen zu erleben: der gepflegten Dampfplauderei. Gute zehn unterhaltsame Minuten verstreichen so locker bis zum zweiten Song. Ina Müller füttert ihr Publikum mit ein paar Pandemie-Erinnerungen. So habe sie sich bei einigen Leuten gedacht: „Wenn ihr so verhütet, wie ihr euren Mundschutz tragt... .“ Die ersten Corona-Jahre habe sie damit verbracht zu saufen – „jeden Tag war ich beim Altglascontainer“. Und sie habe versucht, das Kochen zu lernen, dann aber lieber Essen bestellt. „Das ist wie essen gehen ohne BH.“ Reihenweise Serien habe sie geguckt. Und sogar Winterspiele. Beim Biathlon habe sie sich allerdings gefragt: „Wie kann man da eigentlich Zweiter werden? Die haben doch ein Gewehr.“

Das Programm

Ein Wechsel von Musik und Comedy, vor Balladen aber verzichtet Ina Müller auf Scherze. Manchmal gibt’s auch zwei Lieder am Stück. Ältere Songs wie „Lieber Orangenhaut“, „So was passiert mir heut nicht mehr“, „Pläne“ oder „Schuhe“ finden sich auf der Setlist, vor allem aber viele frische Songs wie „Fast hält länger als fest“, „Wie Heroin“, „Laufen“, „Obwohl du da bist“, „Das erste halbe Mal“ oder „Rauchen“ – da zündet sich Ina Müller eine Zigarette an. Gegen Ende bittet sie Leute zum Tanzen nach vorne, auch in den Reihen stehen jetzt die meisten Gäste. „Mark“ und „Drei Männer her“, in der Zugabe halten „Das war’s“ und „Wenn du nicht da bist“ das Party-Level hoch, bis dann eine Kurzversion von „Halt die Luft an“ das Konzert klammert. Und das Publikum – „ooh-ooh-ooooh“ – beseelt noch etwas weitersing, während sich vorn Sängerin und Musiker vorn im Schulterschluss drüber freuen.

Das Publikum

Fühlt sich offenbar prima unterhalten. Feiert die Songs ab, singt teils mit. Hat auch viel zu lachen bei Ina Müllers ausgiebigen, mit Anekdoten und ulkigen Alltagsbeobachtungen gespickten Zwischenmoderationen, in denen die Sängerin hin und wieder nostalgisch wird, manchmal ein wenig zotig, dann wieder kodderschnauzig – vor allem auch, als sie sich minutenlang künstlich über geistig weniger bemittelte Zeitgenossen aufgeregt, auch im Straßenverkehr: „Kürzlich hatte ich einen, der hat im Kreisverkehr den Rückwärtsgang eingelegt, weil er die Ausfahrt verpasst hatte!“

Was in Erinnerung bleibt

Ein anhaltender Pfeifton mitten im Konzert. Eine Steilvorlage für eine mit Talent für Spontanhumor ausgestattete Entertainerin wie Ina Müller. „Hört ihr das auch?“, fragt sie ins Publikum. „Das beruhigt! Ich dachte schon: Tinnitus, jetzt ist es so weit.“ Was für ein Ton das wohl sei, sinniert sie. Ein H? „Ab jetzt alle Stücke in H!“, weist Ina Müller scherzhaft ihre Band an. Dann ist der Spuk vorbei.

Fazit

Ein zweieinhalbstündiger Kessel Buntes, unterhaltsam, kurzweilig.