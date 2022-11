﻿So war das Konzert von Niedeckens BAP in der Wunderino-Arena Kiel

Kiel. Schon vor 40 Jahren hätten BAP hier gespielt, erzählt der 71-jährige Kölschrocker Niedecken seinem Publikum und fragt, wer damals da gewesen sei. Da gehen doch erstaunlich viele Hände hoch. „Ich hab’ euch vor der Bühne aufwachsen seh’n!“ Er habe im Laufe der Jahre in Kiel „wer weiß wo gespielt, es war immer großartig.“

Der erste Eindruck

Da ist zunächst mal der hervorragende Sound. Transparent, ausgewogen, voluminös, druckvoll, aber nie zu laut. Nuanciert auch in den leisen Passagen. Aus den Boxen croont Frank Sinatras Stimme das melancholisch-nostalgische „It Was A Very Good Year“ während die BAP-Musiker sich unter Beifall und Pfiffen nach und nach auf der Bühne verteilen. „Jenau jesaat: Op Odyssee“ markiert bläsergetrieben den Start ins Set. Unten im Parkett stehen sofort ein paar auf, kurz darauf stehen dort alle.

Das Programm

Natürlich üppig, 31 Lieder. Lässt im Wesentlichen keine Wünsche offen. Erst spielen Niedeckens BAP gut zwei Stunden, dann eine lange Zugabe, dann noch eine nicht ganz so lange und als wunderbaren Rausschmeißer hängt Wolfgang Niedecken – „ihr macht ja keine Anstalten zu gehen“ – das vortreffliche Liebeslied „Wenn ahm Ende des Tages“ dran. Erst solo zum Piano, dann mit der ganzen Band.

Davor gibt’s einen „Liebeslieder-im-Sitzen-Block“, wie Niedecken das Akustik-Set nennt, mit „Paar Daach fröher“ für seinen „Schutzengel“, auch „Für den Rest meines Lebens“ und das für seine Tochter geschriebene „Mittlerweile Josephine“ vom aktuellen Album „Alles fließt“. Es gibt eine Art Polit-Block mit „Ruhe vor dem Sturm“, „Kristallnach“ und „Arsch huh, Zäng ussenander!“. Wir müssten dringend aufpassen auf unsere Demokratie, warnt Niedecken.

Sie bringen den Hit „Anna“, die beiden Reggaes „Müsli Män“ und „Af un zo“, das live fantastisch ausgespielte, mit großem Beifall bedachte „Jupp“. Auch das hard-rockige „Wenn et Bedde sich lohne däät“ – laut Niedecken „lang nicht gespielt, aber wieder brandaktuell“ – uptempo und mit knackigen Bläsern. Unverzichtbar „Do kanns zaubere“ und selbstverständlich ebenfalls „Verdamp lang her“.

Das Publikum

Zumeist mitgereift, aber fraglos feierfreudig. In den Rängen stehen sie erst später. Mal wird ein wenig geschunkelt, auch mal getanzt, ziemlich oft und beherzt mitgesungen im fremden Dialekt. Die alten Nummern kommen besser an als die neuen, da fremdelt so mancher offenbar ein wenig. Zugaben werden vehement gefordert, man weiß, was sich gehört – die zweite einfach durch beharrliches Weitersingen von „Verdamp lang her“.

Was in Erinnerung bleibt

Die immense Spiellaune, die Wolfgang Niedecken und seine fabelhaften Mitmusiker am Schluss der Tour noch verströmten und selbst noch gegen Ende des gut dreistündigen Kieler Konzerts – wenn man nur allein mal das ganz feine Trompetensolo nimmt, das Christoph Moschberger da in „Wenn ahm Ende des Tages“ hinlegt.

Fazit

Ein in der Tat durch und durch würdiger Tourabschluss.