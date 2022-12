﻿So war das Konzert von Thees Uhlmann in der Kieler Pumpe

Kiel. „Genial!“ Thees Uhlmann ruft das mehrfach an diesem Abend. Endlich wieder in Kiel spielen zu können, hier in der knackvollen Pumpe zum Auftakt der Minitour durch vier ausgesuchte Clubs. Und das auch noch am Abend, bevor das Live-Album „100 000 Songs“ rauskommt. Und überhaupt die Stimmung im Saal – alles irgendwie genial.

„100 000 Songs“ heißt auch das Stück, mit dem Uhlmann und seine sechsköpfige Band ins Set hechten. Der Frontmann gewohnt unter Strom dort oben auf der Bühne, unten brummt es im erwartungsfrohen Publikum vor positiver Energie. „Endlich wieder Kiel!“, ruft Uhlmann und zeigt auf einen in der Menge: „Du siehst aus wie der Sänger von Slayer! Der wohnt hier in Kiel, lasst ihn in Ruhe!“ Fürs Ähnlichsehen soll’s nach dem Konzert wahlweise ein Thees-Uhlmann-Shirt oder eins vom Support Shitney Beers geben.

Einen Song widmet Thees Uhlmann Kiel-Mettenhof

Zum rockigen „Zugvögel“ dirigiert Uhlmann den hymnischen Publikumschor, auch bei „Das Mädchen von Kasse 2“ über provinzielle Tristesse singen viele laut mit – und Uhlmann, der aus dem nord-niedersächsischen Städtchen Hemmoor stammt, stellt fest: „Wir sind Niedersachsen, weil wir keine Schleswig-Holsteiner sein können.“ Nicht nur der darin besungenen Rockband Scorpions, bekanntlich in Hannover gegründet, widmet er dann den Song „Was wird aus Hannover“, sondern auch Kiel-Mettenhof, wo Uhlmann seinen Zivildienst absolvierte.

Mittendrin im Hannover-Song bricht Uhlmann ab, ihm fällt was ein, auch die Band stoppt. Er sei mit dem Zug in Kiel angekommen und habe eigentlich „ab Hbf an gefühlt 25 Glühweinständen vorbei“ mit seinem Rollkoffer zur Pumpe laufen wollen, erzählt Uhlmann. Doch dann habe neben ihm ein Bus gehalten und der Fahrer gefragt: „Herr Uhlmann, soll ich Sie schnell zum Konzert bringen?“ Erfunden oder nicht, hübsche Anekdote.

Tomte-Songs hat das Energiebündel ebenfalls parat, singt „Ich sang die ganze Zeit von dir“, erinnert sich an erste Auftritte mit der damals noch frischen Band in der Hansa48 und der Alten Meierei. Auch „Schreit den Namen meiner Mutter“ feiert die Menge gebührend ab, „Die Schönheit der Chance“ singt Uhlmann solo zur Akustik-Gitarre, erst sanft, dann plötzlich energisch und mit dem Plektrum schrubbend – eine Art Billy-Bragg-Moment im Set.

Für „Kaffee & Wein“ ist die Band zurück, den hätten sie laut Uhlmann sieben oder acht Jahre nicht gespielt, „dabei ist der so niedlich“. Pauli-Fan Uhlmann erinnert sich, dass ihn zu dem Song inspiriert habe, was mal ein HSV-Fan in einem friedlichen Tresengespräch zu ihm gesagt habe: Alles, was er seinen Kindern hinterlassen könne, sei ein guter Ruf in schlechten Kreisen. Daraus mache er einen Song, habe er zu dem HSV-Fan gesagt, und so fand die Zeile „Wir haben einen exzellenten Ruf zu verlieren in schlechten Kreisen“ den Weg in ein Uhlmann-Lied.

Konzert von Thees Uhlmann: „Noch mal der Kieler Gefangenenchor“

Die Publikumslieblinge „& Jay-Z singt uns ein Lied“, „Avicii“ und „Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“ – bei dem Uhlmann fordert: „Noch mal der Kieler Gefangenenchor“ – zeigen einmal mehr, wie tight diese Band zu rocken versteht.

Zwei Zugaben gibt’s fürs selige Publikum. Bei „Fünf Jahre nicht gesungen“ münzt Uhlmann „in dich verlieben“ in „in Kiel verlieben“ um, für „Die Nacht war kurz (Ich stehe früh auf)“ packt er die Mundharmonika aus. Den zweiten Block startet Uhlmann, zunächst nur von Keyboarder Simon Frontzek begleitet, mit „Römer am Ende Roms“, dann kehrt der Rest der Band zurück, bevor „Ein Satellit sendet leise“ das Konzert beschließt. Ja, doch, es war schon genial irgendwie.