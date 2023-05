﻿So war das Milow-Konzert im Kieler Max: Wärmendes an kühlen Tagen

Voller Licht und Wärme umfing die Musik des belgischen Singer-Songwriters Milow und seiner Band das restlos begeisterte Publikum im gut gefüllten Max Nachtcafé. Von der intimen akustischen Ballade bis zum Indie-Poprock-Song variierte der Sound. Immer wieder begleitet von einem textsicheren Publikumschor.

Kiel. Wenn sich das Wetter im Mai hierzulande mal wieder nach grün gestrichenem Februar anfühlt, kann man was Wärmendes gut gebrauchen. Also passte es prima, dass der belgische Singer-Songwriter Milow in der Stadt war. Denn Licht und Positivität verbreiten der Künstler und seine Band wie wenige.