﻿So war das SHMF-Konzert von Tschejefem aus Österreich

Wenn die norddeutsche Seele und österreichische Klänge zusammenprallen, kann es durchaus zu einer angenehmen Kollision kommen. Das bewies das Konzert des Trios Tschejefem beim SHMF im Kieler Wissenschaftspark am Neufeldthaus, bei dem aber auch deutsche Schlager und Jazz-Klassiker zu hören waren.

Kiel. Ein Lächeln huscht über einige Gesichter im Publikum, als Tschejefem auf der Bühne im Wissenschaftspark am Neufeldthaus loslegen. Was wohl an den hüpfenden Tönen liegen mag, die aus Michael Dumfarts Klarinette in die laue Abendluft entfleuchen. Das traditionelle Stück „s’Dirndl gfreit’s“ markiert den Start ins anständig besuchte SHMF-Konzert des österreichischen Trios.

Bereits im vergangenen Jahr gastierte das Ensemble beim Festival, und damals sei die Begrüßung auf Plattdeutsch erfolgt, erzählt Johanna Dumfart – und dankt fürs Hochdeutsch bei diesem Mal, so hätten sie auch was verstanden. Dann besingt ihr Bruder Michael schmachtend „’s Grüaberl im Kinn“ einer Angebeteten, Fabian Steindl – wie Dumfart in kurzen Lederhosen – lässt virtuos die Harfenzither wimmern und dann glänzen alle drei mit gekonnt gejodelten Kehlkopfüberschlägen.