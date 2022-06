So war das Zusatzkonzert der Toten Hosen in Flensburg

Die Latte so richtig hochgelegt für ihre 40-Jahre-Jubiläums-Tour haben Die Toten Hosen mit ihrem Zusatzkonzert in Flensburg. Die Deutsch-Punk-Veteranen boten in der fast ausverkauften Flens-Arena eine stolze 130 Minuten lange Show mit drei Zugabeblöcken – und mit Grüßen ans „Pluntschli“ in Husby.

Flensburg.„40 Jahre – Alles aus Liebe“ und das auch noch „bis zum bitteren Ende“: Wenn Die Toten Hosen aufs Limbische System zielen, kippelt es an der Kante zum Kitsch. Doch wenn die Stimmen der Band und des Publikums in den Refrains und in den „Ooooh-Ooooh-Ooooh-Ooooh“-Chören verschmelzen, spürt man die Herzen förmlich aufgehen in der Halle.

Der erste Eindruck

Dazu passt auch die hübsche Idee, Andi, Breiti, Kuddel, Vom und zuletzt Campino – nach dem eingespielten obligatorischen „You’ll Never Walk Alone“ – in einem filmischen Intro als aufrechte Western-Helden aufgaloppieren zu lassen. „Flensburg“ glimmt in roten Blockbuchstaben auf dem Bühnenhintergrund, fünf schemenhafte Reiter, das Bild verbrennt in „Bonanza“-Manier. Glorifizierung mit einem kräftigen Schuss Selbstironie.

Das Programm

Tough von den Hosen, mit einem neuen Song ins Set zu starten. „Alle sagen das“ ist aber auch gleich mal eine Ansage, dass die Band auch im 40 Betriebsjahr noch immer gehörig Druck machen kann. Insbesondere im direkten Vergleich mit dem sich nahtlos anschließenden, zehn Jahre alten „Heimspiel“. Überhaupt gestattet sich die Band nur Pausen für Campinos Ansagen, ansonsten gibt’s à gogo. Das Set ist eine Art Best-of-Mix aus 40 Jahre Bandgeschichte. So mancher mag „Azzuro“ oder „Bayern“ vermissen, aber ins Programm sollen eben auch Klassiker passen wie „Hier kommt Alex“, „Steh auf, wenn du am Boden bist“, „Altes Fieber“, „Bonnie & Clyde“, neuere Nummern („Laune der Natur“, „Wannsee“, „An Tagen wie diesen“) oder auch sehr bis ganz neue („Kamikaze“, „112“). Als letztes Lied des Abends stimmt Kuddel „Eisgekühlter Bommerlunder“ an, die ganze Halle singt mit, die den alten Hosen-Hit schon vorher zwischen den Zugabeblöcken eigenmächtig angestimmt hatte – bis das Lied im Temporausch total abdreht. Feines Finale!

Das Publikum

Selig. Schon cool, dass Die Toten Hosen – wohl einfach aus Bock – noch eine Tour-Station vorgeschaltet und dafür so eine vergleichsweise kleine Location mit 6300 Plätzen ausgesucht haben. Die nächste Station, das Rheinenergiestadion in Köln, fasst 50000 Plätze und ist ausverkauft. Eine Nähe zwischen Band und Publikum wie in Flensburg dürfte da schier unmöglich sein.

Was in Erinnerung bleibt

Wie Fußballfan Campino zweimal die Fans über die Zwischenstände beim parallel laufenden Nations-League-Match Deutschland gegen England informierte – ostentativ gelangweilt. Und wie er sich, wie schon beim Konzert vor fast genau fünf Jahren in der Flens-Arena, an einen wenig rühmlichen Auftritt im „Plunschli“ im zehn Kilometer entfernten Husby erinnerte, nach dem offenbar später Teller an die Wand flogen – die Band aber dann auf sein Geheiß, so Campino, in der Livemusik-Kneipe alles brav wieder aufräumte.

Fazit

Alles andere als tote Hose.