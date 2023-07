﻿Sommer-Musical: Wie Shakespeares Liebesverwirrspiel in Holtenau swingt

Kiel. Irgendwann, am späteren Abend, hat sich kurz der Mond in den Nachthimmel über der Förde gehängt, blinzelt vornehm hinter ein paar Wolkenschleiern hervor, gerade als Hero ihre ganze Melancholie heraussingt. Die Enttäuschung, die Sehnsucht, die Liebe, weil ihr angeblich so verknallter Claudio sie so mies hat fallen lassen, der Verleumdung von ihrer angeblichen Untreue mehr glaubte als ihr.

Da geht das Sommertheater „Viel Lärm um nichts“ in Holtenau schon langsam in die Endkurve. Und im nahezu ausverkauften Rund diskutiert flüsternd das Premierenpublikum, ob einer wie Claudio überhaupt Verzeihung verdient: „Niemals!“, „Auf gar keinen Fall“, „Da muss er schon eine gute Erklärung haben …“

Kiel: Shakespeare-Musical in der Arena in Holtenau

Man ist dicht dran an den Figuren in der Arena-Konstruktion auf dem MFG-5-Gelände. Die Drehbühne in der Mitte, die Bühnenbildner Lars Peter zwischen Band-Portal und Freitreppe platziert hat, zieht das Publikum direkt hinein ins Geschehen.

Ein luftiges Verwirrspiel um Liebe, ihre Zerbrechlichkeit und die Macht der Suggestion hat Regisseur Daniel Karasek mit seinem Team angezettelt, in dem die Worte fliegen wie in der Screwball-Comedy und die Gefühle im Wildwuchs sprießen. Das bringt Claudio und Hero als blitzgetroffen Verliebte zusammen – und genauso plötzlich wieder auseinander. Während die Freunde Benedikt und Beatrice die gegenseitige Faszination pointensicher mal in Richtung Abneigung, mal Richtung Vielleicht-doch-Liebe schieben.

Drumherum wird Zirkus gespielt und Party gemacht, Liebe geschworen und an ihr herummanipuliert. Auf zwei Leinwänden schwimmen dazu poetische Videos von Lars Peter und Claudia Spielmann, schillern wie einst bei Monty Python kunstvoll und skurril. Und unten auf der Bühne hält das Ensemble spiellustig und verstärkt von einer ganzen Armada nicht minder motivierter Statisten Shakespeares Gefühlskarussell am Laufen.

„Viel Lärm um nichts“: Liebesverwirrspiel mit Swing

In dem gibt es nur ganz oder gar nicht. Liebe, Eifersucht, Wut, Hass. Und so widerstandslos, wie sich Shakespeares Figuren ihren Gefühlen ergeben, erscheinen sie auch ganz und gar heutig.

Sie machen Spaß in ihren lichten, historisch angehauchten Kostümen (Claudia Spielmann), die das Gefühlswirrwarr in ungewöhnlichen Pastelltönen ausleuchten. Don Pedro, den Marko Gebbert lässig auf der Kippe zwischen Freundschaftsdienst und Eigeninteresse ausbalanciert. Die Zofen, die Yvonne Ruprecht und Ellen Dorn mit Verve ins Spiel bringen. Imanuel Humms überdrehter Leonato und Tristan Steegs flugtauglicher Karate-Priester. Zacharias Preens Don John kommt als brummbäriger Comic-Bösewicht daher, und Jennifer Böhms zieht dessen Helfer Borachio eine interessant androgyne Seite ein.

So legen sie den Grund, auf dem das strahlende Liebespaar leuchten kann. Tiffany Köberich ist in ihrem fulminanten Musical-Debüt eine herrlich kratzbürstig kokette Beatrice mit blitzendem Blick. Mischa Warken, Neuzugang im Schauspielensemble, entwickelt Benedikt rasant vom Gefühlsverweigerer zum Gefühlsentdecker. Und beide überzeugen auch singend, etwa im frechen Tango, mit dem Beatrice Don Pedro anflirtet oder im treibenden Rap, der Benedikts Frauenbild rasant auf den Punkt bringt.

Swingender Soundtrack fürs Sommer-Musical

Daneben gewinnen auch Hero und Claudio, bei Shakespeare eher Typen als Charaktere, in der flotten Neuübersetzung von Kerstin Daiber und Daniel Karasek Kontur. Eva Kewer, stimmstark in Pop und rauem Jazz, lässt Hero lustvoll an der freundlichen Kuppelei herumspinnen, hat aber auch Raum für die inneren Schatten. Und Rudi Hindenburgs Claudio kann sich genauso hübsch in der eigenen Liebesblödigkeit suhlen wie den gedankenlosen Mobber ausspielen. Kein Wunder, dass News und Fake News hier so wenig zu unterscheiden sind wie Gefühl und Gefühlsduselei.

Befeuert wird das Chaos von der Musik von Sonja Glass, die versiert mit Swing, Tango und Ballade, Singer/Songwriter-Pop und scheppernder Kirmesmusik spielt, aber auch keine Angst vor dem Schmelz des Schlagers hat. Ein swingender Soundtrack, den die best eingespielte sechsköpfige Band schmissig und in allen Klangfarben gefühlsverstärkend umsetzt.

Am Ende sind alle Wortgefechte gefochten, die Verirrungen aufgelöst – und das beglückte Premierenpublikum hat sich in den Rausch geklatscht. Mag sein, dass die tiefdunkle Nachtseite des Dramas hier nur angekratzt wird – aber der bittere Nachgeschmack, den der Verrat an Hero hinterlässt, bleibt. Ein kleiner trüber Fleck in der so schönen Romantik. So, wie es sein soll.

Bis 16. Juli auf dem MFG-5-Gelände in Holtenau, täglich außer montags, jeweils 20 Uhr. Kartentel. 0431/901891

