﻿Sommeroper Kiel: So sehen Carmen und Don José ihre Opernpartien

Erfahrene Besetzung der Kieler Sommeroper: Die in Italien lebende Moskauerin Anastasia Boldyreva singt die Carmen und der baskische Tenor Andeka Gorrotxategi den Don José. Was sie über die Opernfiguren denken, verraten sie hier im Vorgespräch zur Premiere am 19. August.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket