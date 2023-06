﻿„Viel Lärm um nichts“: Was Sie über das Kieler Sommer-Musical wissen müssen

Kiel. Die Bühne Gespielt wird das Sommermusical „Viel Lärm um nichts“ auf dem MFG5-Gelände in einer Art Arena. Das Publikum hat dadurch zwar diesmal kein Wasser im Blick, aber dafür von zwei Tribünen (1025 Plätze) aus das Geschehen. Gespielt wird auf einer Drehbühne in der Mitte, die mit einem Durchmesser von neun Metern um einiges kleiner ist als die Guckkastenbühne im Schauspielhaus.

„Das ist eine Herausforderung“, sagt Regisseur Daniel Karasek, „aber es ist auch offener – und das passt zur Dynamik des Stücks.“ Bühnenbildner Lars Peter hat das Podest in einen Laufsteg eingebaut, der von einem Tor, über dem die Live-Band platziert ist, zu einer schicken Freitreppe führt. „Es braucht“, so Peter, „ja auch eine Architektur für den herrschaftlichen Auftritt.“

Im Sommertheater wird ein wildes Intrigenspiel angezettelt

Das Stück „Viel Lärm um nichts“, 1612 uraufgeführt, ist eine der meistgespielten Komödien von William Shakespeare. Und die spritzige Verfilmung (1993) von Kenneth Branagh mit Emma Thompson und dem Regisseur als widerspenstiges Liebespaar Beatrice und Benedikt ist Kult!

Shakespeare zettelt hier ein wildes Intrigenspiel über die Macht des Scheins an. Auf dem Schloss von Gouverneur Leonato in Messina fällt ein Trio ermatteter Soldaten ein, die nach geschlagener Schlacht erstmal nur noch chillen, Eis essen und flirten wollen. Während Claudio beim Anblick von Leonatos Tochter Hero sogleich Heiratspläne entwickelt, gibt Benedikt den Frauenhelden, der sich aber nur zu gerne auch mit Heros Kusine Beatrice zofft. Und zwischen den Vieren flirrt Don Pedro als eifriger Spielmacher hin und her.

Die Regie „Ich war überrascht, wie crazy dieses Stück wirklich ist“, sagt Regisseur Daniel Karasek. „Das ist eine Achterbahnfahrt vom verbalen Gemetzel bis zu Liebesschwüren.“ Und Dramaturgin Kerstin Daiber ergänzt: „Ich mag die Doppelstruktur der Paare und Intrigen. Aber es ist auch ziemlich amüsant, wie Shakespeare hier die Dummheit der Männer vorführt.“

Kieler Sommer-Musical mit zwei Liebespaaren

Die Intrigen Don John hat mit seinem Halbbruder Don Pedro noch eine Rechnung offen. Vielleicht aber hat er auch nur Spaß an der eigenen Bosheit. Die Hochzeit von Hero und Claudio will er jedenfalls platzen lassen – und beschuldigt dafür Hero der Untreue. Spaß an der Intrige hat aber auch Pedro. Nur will der die Protagonisten nicht auseinander- sondern zusammenbringen und streut dafür das Gerücht, das Beatrice unsterblich verliebt sei in den aufmüpfigen Benedikt.

Man darf gespannt sein, was die Beteiligten aus dem ausgestreuten Material machen ...

Das erste Liebespaar Sie sind zwei echte Kampfhähne, Beatrice und Benedikt. Und sie können gar nicht genug davon bekommen, einander schlagfertig die frechsten Frechheiten um die Ohren zu hauen. Zwei Ebenbürtige, die mächtig auf ihre Unabhängigkeit bedacht sind. Und für Regisseur Karasek sind sie mit ihren rasanten Textflächen in jedem Fall die Hauptfiguren.

Das zweite Liebespaar Hero und Claudio geben sich lieber einfach der Liebe auf den ersten Blick hin und machen darum auch gar nicht viele Worte. „Aber im Tragischen schälen sich die Charaktere heraus“, sagt Karasek. „Und Hero haben wir in unserer Fassung mehr Raum gegeben“, sagt Kerstin Daiber, „sie soll sich aktiv in die Männerintrige einmischen.“

„Viel Lärm um nichts“: Noch Auswahl im Sommertheater Das Shakespeare-Musical „Viel Lärm um nichts“ läuft vom 30. Juni bis 16. Juli täglich außer montags, 20 Uhr, auf der Freilichtbühne auf dem MFG-5-Gelände in Holtenau. Für die Vorstellungen am Premierenwochenende sind nur noch Restkarten vorhanden, für alle anderen Termine gibt es unter www.theater-kiel.de noch ausreichend Karten an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie unter Tel. 0431/901901. Anfahrt per ÖPNV mit den Linien 12, 13 und 91 bis „Schusterkrug“. Von dort ist vor und nach der Vorstellung ein Shuttle-Service unterwegs.

Sonja Glass schrieb die Songs zum Sommer-Musical auf dem MFG5-Gelände

Die Übersetzung Zusammen haben beide die Shakespeare-Komödie für das Sommertheater neu übersetzt. „Wir formulieren jeden Satz zusammen“, sagt Daniel Karasek; und Dramaturgin Kerstin Daiber ergänzt: „Das ist die gemeinsame Melodie, die man im Kopf hat.“ Das schafft sofort Zugang zum Text. „Und wir haben unser Ensemble vor Augen“, so Daiber, „wir wissen, wem wir welche Worte in den Mund legen.“

Wichtig ist beiden Shakespeares wildwüchsiger Humor, und dass sich Rhythmus, Reime und Bilder wiederfinden. Und wenn es im dramatischen Irrwitz allzu umständlich wird, kann man sich für die Bühnentauglichkeit auch mal von einer der komischen Wendungen verabschieden – so wie hier vom Wachtmeister-Duo Holzapfel und Schlehwein. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Musik Kein Sommertheater ohne Musik. Diesmal hat das Theater Kiel die Hamburger Musikerin Sonja Glass engagiert, vielen noch als eine Hälfte des in den Nullerjahren erfolgreichen Popduos „Boy“ bekannt. Glass hat für die Inszenierung 17 Songs und die Ouvertüre geschrieben, die die Band um den musikalischen Leiter Axel Riemann live spielt.

Die Auflösung Wird hier nicht verraten. Nur soviel: Es geht um die Liebe, bleibt also mächtig kompliziert.

