﻿Songwriter Schmyt mit einer Melange aus Hip-Hop, Pop und R&B im Max Nachttheater

Kiel. Was seine Gefühle angeht, scheut sich Sänger und Songwriter Schmyt keiner Aussprache und trifft damit in Kiel den Nerv im ausverkauften Max Nachttheater.

Das Publikum hängt ihm beim Opener „Liebe verloren“ sofort an den Lippen, schon die ersten Momente sind hochemotional und berührend, wenn Schmyt einzig zu Tastentönen melancholisch Rückschau hält. Beim anschließenden „Medusa“ erzeugt seine dreiköpfige Band erstmalig mächtig Druck und bringt Schmyts typische Melange aus Hip-Hop, Pop und R&B hervor.

Schmyt ist auch deshalb äußerst authentisch, weil in seiner Höhen erklimmenden, souligen Stimme der Schmerz spürbar wird. Dem studierten Musiker ist immerzu anzumerken, wie er kämpft – in der Musik und im Leben. Überthema bleibt durchgehend die unglückliche Liebe, der Verlust, Unsicherheit und Leid unweigerlich folgen.

Schmyt in Kiel: Der Schmerz ist in der Musik spürbar

Zum schweren Thema fällt es jedoch leicht, emotional mitzugehen. Lieder wie „Niemand“ oder „Höhenangst“ generieren Gänsehaut, während „Abendkleider und Nadelstreifen“ und „Sternenstaub“ durchaus tanzbar sind, sodass die Meute zum leidvollen Thema fröhlich-munter in die Höhe hüpft. Die Gefühlswallungen lassen Schmyt sogar übers Ziel hinausschießen, als er den Willen nach „einem lauten Lied“ abfragt und ausführt: „Danach können wir uns wieder die Pulsadern aufreißen.“

Zum Herzschmerz gesellen sich popkulturelle Verweise, womit Schmyt Einblicke in seine künstlerische Sozialisation gewährt. „Im nächsten Lied geht es um Forrest Gump, obwohl nicht wirklich“, sagt Schmyt über „Jenny“, Songtitel und weibliche Hauptfigur in Robert Zemeckis tragikomischen Film-Meilenstein. Abermals singt Schmyt hier sehnsüchtig von der Liebe. In „Buddy Holly“ fantasiert Schmyt vom Dasein als ebenjener Rock’n’Roll-Pionier in trauter Zweisamkeit mit einer an Schauspielerin Mary Taylor Moore ähnelnden Partnerin.

Konzert von Schmyt in Kiel: Setlist fällt üppig aus

Bereits die kalifornische Rockband Weezer textete mit Bezug auf Holly und Moore vom Außenseitertum. In „100 Euro“ webt die Band die Melodie von The Weeknds Hit „Blinding Lights“ ein. Inhaltlich und musikalisch hat Schmyt mit gesundem Maß an Eigenwilligkeit also immens viel zu bieten – und das stets ohne Substanzabbau. Obendrein fällt die Setlist üppig aus. Neben allen Songs seines im Mai 2022 erschienenen Debütalbums “Universum regelt“, spielt der Sänger fast alle Stücke seiner Durchbruch-EP „Gift“ und etliche Feature-Veröffentlichungen.

Bei seiner Danksagung macht Schmyt das Leben als „einen manchmal kitschigen Motherfucker“ aus und ist glücklich, dass „ihr ohne Maske ineinander matschen dürft.“ Für die Zugabe „muss ich jetzt so tun, als wäre das Konzert vorbei.“ Das einst mit RIN veröffentlichte „Gift“ bringt den Saal zum Köcheln und der Schlussakt „Keiner von den Quarterbacks“ steht nochmals exemplarisch für Schmyts Musik: Genre-Brückenschläge und pure Emotionen.