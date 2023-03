﻿Spidergawd in der Pumpe: Bleischwere Wuchtbrummen

Die Rockband Spidergawd aus dem norwegischen Trondheim brachte neben den Songs ihres aktuellen Albums „VI“ auch Klassiker mit in die Kieler Pumpe. Das Quintett um Frontmann Per Borten überzeugte mit brachialem, kompromisslosem Sound und zog die 200 Gäste im Saal in seinen Bann.

Kiel. So nüchtern und wortkarg sich Per Borten, Sänger und Gitarrist der norwegischen Rockband Spidergawd, im Konzertverlauf gibt, so sehr steht dazu der Sound im krassen Kontrast. Die Trondheimer lassen vor rund 200 Gästen im Saal der Pumpe hauptsächlich rauen Heavy-Stoner-Rock sprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Quintett um Borten, das wird bereits beim Opener „The Tower“ klar, ist eine enorm energetische Rock-Kapelle, die sich auch beim folgenden „Your Heritage“ nicht weniger melodisch dicht in der Strophe und hymnisch im Refrain zeigt. Von den Gästen anerkennend mit Applaus und Zuprosten bedacht, fühlt sich Borten zu einer seiner raren Wortmeldungen verleitet.

Spidergawd haben auch alte Nummern in petto

Nach eingeheimsten Bonussympathien für begrüßende Worte auf Deutsch fragt der Frontmann: „Wanna hear old Spidergawd Songs?“ Unbedingt! „Best Kept Secrets“ vom 2016-er Album „III“ oder das als verzerrte Ballade beginnende „Is All She Says“ vom 2015-er Werk „II“ sind bleischwere Wuchtbrummen, brettern wie ein 40-Tonner kompromisslos Schotterpisten herunter, die allenfalls für versierte Soli Rast einlegen. Mitunter begraben Borten, Gitarrist Brynjar Takle Ohr, Bassist Hallvard Gaardløs und Drummer Kenneth Kapstad dabei gar das Saxofon von Rolf Martin Snustad unter dem aufgetürmten Soundberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schlagzahl bleibt mit „What Have You Become“ hoch. Borten und Ohr nehmen Gaardløs in ihre Mitte, der den Leadgesang beisteuert. Als Outstanding-Song erscheint das achtminütige „The Inevitable“. Saxofonist Sunstad bekommt hier viel Raum für sein Spiel.

Szenenbeifall bei Solo von Gitarrist Brynjar Takle Ohr

Bei „Oceanchild“ erntet Gitarrist Brynjar Takle Ohr fürs Solo inklusive anspruchsvoller Spieltechniken („Tapping jetzt“, erkennt der Nebenmann im Publikum) Szenenjubel. Einer der wenigen Momente, in denen die mehrheitlich still genießenden Gäste aus sich herauskommen. Ansonsten wird der Breitbein-Rock im Takt nickend, am Bierchen nippend, rezipiert.

Nachdem der verdiente Beifall verhallt ist, artig die Lauscher aufgesperrt, denn Per Borten macht abseits der Songs vom Mikrofon Gebrauch: „The Show must come to an end.“ Tatsächlich, die rund 90 Minuten wurden wie im Flug gerockt. Bevor Spidergawd mit Ohrensausen gen Heimat schicken, zeigen sie sich mit „Stranglehold“ nochmals von ihrer wuchtigsten Seite.

Vor dem endgültigen Finale unterstellt Borten dem Publikum grinsend: „You are not into love songs.“ Die Vorschlussnummer „Is This Love?“ erzählt von der unabwendbaren Endlichkeit der Liebe und der Dinge. Der Titel des Rausschmeißers bedarf mit Blick auf Liebe und Rockmusik dann keiner weiteren Worte: „All And Everything.“