Spotify Top Ten 2022: Diese Songs, Künstler und Podcasts hat Kiel besonders oft gehört

Kiel. Auf diesen Jahresrückblick warten viele Musik-Fans: die Rückschau des Streamingdienstes Spotify. Das Unternehmen erstellt für alle Nutzerinnen und Nutzer einen persönlichen Jahresrückblick der am meisten gehörten Musik und Inhalte auf seiner Plattform.

Neben den persönlichen Highlights gibt Spotify auch die Statistik für jede Stadt heraus. Die Kieler Nachrichten hat sich die beliebtesten Künstler, Songs und die meistgehörten Podcasts der Stadt angeschaut.

RAF Camora an der Spitze: RAF Camora ist ein österreichischer Dancehall- und Hip-Hop-Musiker und Produzent. Früher nannte er sich auch RAF 3.0 oder RafOMic. Auf Platz eins weltweit hat es übrigens ebenfalls ein Rapper geschafft: Bad Bunny. Platz zwei belegt Taylor Swift, Platz drei Drake.

Ein Produzenten-Duo an der Spitze. Die neue Single „Sehnsucht“ mit Rapper t-low ist einer von mittlerweile unzähligen Nummer eins-Hits. Eine radiotaugliche Mischung aus Hip Hop und Pop.

1. Sehnsucht – Miksu / Macloud, t-low

2. As It Was – Harry Styles

3. Beautiful Girl – Luciano

4. Heat Waves – Glass Animals

5. Layla – DJ Robin, Schürze

6. We Made It – We Made It

7. Another Love – Tom Odell

8. Powerade – Powerade

9. Wildberry Lillet – Nina Chuba