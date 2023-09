Drei Künstlerinnen, zwei Generationen: Ausstellung in der Stadtgalerie Kiel

Kiel. An den Wänden ziehen fragile Linien beiläufig ihre Schleifen, beult sich komplex gefälteltes Tuch zum 3-D-Objekt in den Raum, entwerfen rätselhafte Schriftzeichen eine unbekannte Erzählung. Drei Künstlerinnen bringt die Stadtgalerie Kiel in ihrer neuen Ausstellung „From Texture To Temptation“, die dem Reiz von Material und Beschaffenheit nachspürt, in sinnlich lebhaften Dialog.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine künstlerische Generationen-Begegnung haben Stadtgalerieleiter Peter Kruska und Mitarbeiter Sönke Kniphals im Sinn, bei der Silke Radenhausen (85) – der Stadtgalerie Kiel seit deren Anfängen eng verbunden – auf Hannah Bohnen (34) und Lucia Bachner (30) trifft. Und das Leitungsteam ist sichtlich froh, wie die beiden, die sich in Berlin ein Atelier teilen, vorab „die Stadtgalerie zum Experimentierraum“ gemacht haben.

Stadtgalerie Kiel zeigt Silke Radenhausens „Grammar of Ornaments“

Im Zentrum steht die Arbeit von Radenhausen, die beim Ausstellungsrundgang aus gesundheitlichen Gründen fehlte. Vor allem „Grammar of Ornaments“, monumentale textile Wandbilder, in denen die Künstlerin ein auf dem Grat von Handwerk und Kunst angelegtes, enzyklopädisches Musterbuch von 1856 paraphrasierte. Eine Arbeit mit feministischem Impetus, indem sie die Malerleinwand zum Material für ein schlaues Spiel mit Stoff und Näharbeit, also weiblich belegten Tätigkeiten, machte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Radenhausens Arbeiten, die 1997 in der Ausstellung zur Stadtgalerie-Eröffnung im Sophienhof zu sehen waren und direkt vom Vorgänger der heutigen Mercedes Benz Art Foundation eingekauft wurden, haben nichts von ihrer Kraft und Subversivität verloren. Sie wirken immer noch so, als könnte ihr in seiner Präzision so ausgeklügelte Faltenwurf im nächsten Moment eine ganz neue Richtung nehmen.

Dazu passen die Skulpturen, zu denen sich Hannah Bohnen von den variablen Wänden des Raums hat inspirieren lassen. So wie jene, die gleich am Eingang von einem Sockel fließt – hingegossen wie ein zufällig fallen gelassenes Tuch. Und weiter hinten scheint es, als hingen frisch gewaschene Bettlaken von den Wänden.

„Bei mir entsteht die Kunst sehr aus der Bewegung“, sagt die Muthesius-Absolventin und Brockmann-Preisträgerin auch mit Blick auf die schnörkeligen Linien, die wie nebenbei hingekritzelt wirken und mal als ins Lackbild gekratzte oder gefräste Spur, mal dreidimensional als gläserne Schnur erscheinen. Eine von Bohnens Linien findet sich seit 2021 auch auf dem Vorplatz des Hörnbads.

Zwischen Ordnung und Ausbruch schwingt die Ausstellung der drei Künstlerinnen

Eigentümlich leicht und schwer zugleich wirkt daneben der in Gips getauchte Schaumstoff, den Bohnen für die Skulpturen verwendet hat. „Im Grunde war das ein Atelierunfall“, sagt sie, „aber ich mag, wie unglaublich elegant sich das in Bewegung transformiert.“

Zu Radenhausens ordentlich-wildwüchsigen Musterbildern passen auch die fast wie im Baumarkt geordneten Kachelwände von Lucia Bachner. Ein ausgeklügeltes Spiel mit Material, Farben und chemischen Prozessen, durch das hier und da luftig hingestrichelte Marimekko-Blumen schweben – die wieder bei Bohnens Schleifen andocken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kacheln aus ihrem Reservoir kombiniert die Absolventin der HFBK Hamburg, die 2022 einen Monat lang im Keramikkünstlerhaus in Neumünster arbeitete, immer wieder neu. „Es geht um Recycling-Prozesse“, sagt sie, „auch um persönliche Erinnerung. Und es gibt immer das Potenzial, den aktuellen Zustand zu ändern.“ Da kann auch mal ein Gitter, das schon beim Trocknen in seine Einzelteile zerfällt, zum Kunstwerk werden. Und zu einer noch zu entschlüsselnden Schriftsprache.

Lesen Sie auch

Auch bei Bohnen und Bachner schwingt der feministische Kontext mit – vor allem über die Produktionsbedingungen und Verortung. So ergibt sich – auch dank des gelungenen Arrangements der Ausstellung – ein anregendes Wechselspiel, das hier noch längst nicht zu Ende ist.

Bis 26. November in der Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Straße 31. Eröffnung: 16. September, 19 Uhr. Geöffnet Di, Mi, Fr 10-17 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sbd, So 11-17 Uhr. Eintritt frei.

KN