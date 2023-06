﻿Stadtgalerie: Wie der Künstler Filip Markiewicz mit KI und Popkultur spielt

Kunst

Für seine Kunst sind ihm alle Techniken und Mittel recht: Der Künstler Filip Markiewicz (li.) und Stadtgalerie-Direktor Peter Kruska. Der 3D-Film ist wie das Gemälde erst für die Ausstellung in Kiel entstanden.

„Schon möglich, dass wir alle bereits Teil der großen Inszenierung sind“, sagt Filip Markiewicz, lacht und blickt dem roten Teppich hinterher, der direkt in die Stadtgalerie führt. Der Künstler aus dem luxemburgischen Esch ist in Kiel, um am 9. Juni seine Ausstellung „Liquid Poems“ zu eröffnen. Mitsamt anschließendem Konzert, denn Markiewicz ist auch als Musiker unterwegs.

