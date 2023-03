﻿So war das Konzert von Stahlzeit in der Wunderino-Arena in Kiel

Die Rammstein Tribute-Band Stahlzeit spielte sich in der mit 3000 Gästen gut besuchten Kieler Wunderino-Arena durch den Rammstein-Hit-Katalog, bot mit nicht ungefährlich anmutenden Pyrotechnik-Stunts Spektakel und war stets nah dran am Original.

Heli Reißenweber spielte mit seiner Band Stahlzeit in der Wunderino-Arena in Kiel.

Kiel. Ob nun Original oder nicht, die Zugkraft der wohl bekanntesten deutschen Metal-Band Rammstein ist hierzulande genrebezogen unerreicht. In die mit 3000 Gästen gut gefüllte Kieler Wunderino-Arena sind der Tribute-Band Stahlzeit gar einige Metal-Jünger aus deren rund 600 Kilometer entfernten, oberfränkischen Heimat Kulmbach gefolgt, die Sänger Helfried „Heli“ Reißenweber in der Menge ausfindig macht. So viel Enthusiasmus wird mit einer kaum Wünsche auslassenden Setlist der großen Vorbilder belohnt. Es geht fortan durch den Rammstein-Hit-Katalog.

Der Schulterschluss ist zwischen Stahlzeit und Publikum mit dem Opener „Armee der Tristen“ im Nu vollzogen, die Halle schwelgt anschließend in „Sehnsucht“ und peitscht das Sextett bei „Asche zu Asche“ klatschend gen Refrain. Und ja, Stahlzeit sind verdammt nah dran an ihren Helden der Neuen Deutschen Härte. Der Sound, angeschoben von der breitbeinigen Rhythmussektion, fräst sich rumorend wie ein Tunnelbohrer durch die Arena, dazu gedämpfte Power-Chords, darüber schweben Keys und Synthies von Ron Huber.

Rammstein-Tribute Stahlzeit in der Wunderino-Arena Kiel: Kein Song ohne Pyro

Für das komplette Spektakel vergeht kein Song ohne Pyrotechnik und eigens begleitendes Szenario. Ron Huber bekommt etwa zu „Mein Teil“ in einem überdimensionalen Kessel sitzend, von Reißenweber per Flammenwerfer mächtig eingeheizt, bis der gute Tastenmann die weiße Fahne schwenkt und mit angesengtem Gesäß über die Bühnenbretter tollt. Im Instrumentalteil von „Haifisch“ wird Huber via Schlauchboot – über die Köpfe der johlenden Meute hinweg – zum Bierholen geschickt, verteilt artig an die Band und mit frisch benetzten Kehlen geht es im Hit-Dickicht glutheiß weiter.

Bei „Benzin“ sieht sich die Band von etlichen Stichflammen umringt, die Hitzeschübe sind tatsächlich bis in die obersten Ränge spürbar. Mitunter muten die Pyrotechnik-Stunts nicht ungefährlich an. Reißenweber steht während der stählernen Ballade „Ohne Dich“ regungslos im Funkenregen, zu „Puppe“ brennt ein Kinderwagen aus. Hier wird Musik gearbeitet.

Obendrein transportieren Stahlzeit ebenso gut die Emotionen der kritischen Texte von Till Lindemann samt provokativem Charakter. Dem kommt zugute, dass Reißenweber dem Rammstein-Frontmann auch stimmlich das Wasser reicht, zuweilen ist kaum ein Unterschied auszumachen.

Stahlzeit lassen „Engel“ und „Du hast“ in der Wunderino-Arena nicht aus

Die Best-Of Show nimmt ihren Höhepunkt mit „Du hast“ und „Engel“, beides Stücke von der 1997er Durchbruch-LP „Sehnsucht.“ Das längst angestachelt feiernde Publikum lässt sich nicht zweimal bitten und der Chor schallt abermals durch das Rund der Arena.

Sänger und Zeremonienmeister Reißenweber ist beeindruckt, ordnet die Wunderino-Arena als die „Höchste ein, in der wir bisher gespielt haben“, vergisst selbstredend nicht die Inspirationsquelle („Dankeschön Rammstein!“) und bilanziert den Abend: „Kiel, es war uns ein Fest!“ Dito!