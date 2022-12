﻿Stehende Ovationen für John Neumeiers getanzte Friedensbotschaft „Dona nobis pacem“

Hamburg. Er ist mitten unter ihnen, ein einsamer Mensch mit einem abgeschabten Koffer unter dem Arm. In die Welt geworfen als ewiger Wanderer, ist er diesmal im globalen Krisengebiet gelandet. Und „Er“ ist der Dreh- und Angelpunkt in John Neumeiers bewegender Choreografie „Dona nobis pacem“ zu Johann Sebastian Bachs „h-moll-Messe“ (1750). „Gib uns Frieden“ – die letzte Textzeile in dem liturgischen Werk, von dem Bach keine einzige Aufführung erlebte, ist für den Intendanten des Hamburg Ballett auch Programm.

Einen großflächigen assoziativen Bilderbogen hat Neumeier in der Hamburgischen Staatsoper dazu angelegt und Bachs Messe mal als kontemplativen Assoziationsraum genutzt, mal das polyphone Klanggeflecht unmittelbar in Tanz übersetzt. In Reihen und Flächen, zu denen sich die Tänzerinnen und Tänzer ordnen und wieder auseinanderfließen.

John Neumeiers Ballett hat große Tableaus und intime Szenen

Zwischen Betongrau und Backstein – das Bühnenbild nutzt Elemente aus früheren Neumeier-Produktionen – fallen und fliehen Menschen, kauern traumatisierte Kämpfer, pinnen Trauernde Bilder der Toten an die Wand. Man sieht zuckende Körper, zerbrochene Gesten und wie dem Wanderer seine Welt aus dem Koffer fällt.

Getragen von rätselhaften Mächten: Der Fotograf (Leonard Giesenberg, li.), „Er“ (Aleix Martinez) und ein sterbender Soldat (Louis Musin) © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Dazwischen ist still ein Fotograf (Leonard Giesenberg) unterwegs, hat neben der Kamera Günter Kunerts Hiroshima-Gedicht „Der Schatten“ und Lennons „Imagine“ dabei – ein Spiegelbild, wie es viele gibt an diesem vielschichtig flirrenden Abend, der auch ein Glaubensbekenntnis ist.

Es gibt große Tableaus, in denen die Compagnie mit den Eleven aus Neumeiers Ballettschule in kontemplativer Dynamik verfließt. Oder weiß gewandete Engelwesen hereinwehen. Es gibt konzentrierte Gruppenszenen wie das beschwingte Frauenquartett, in dessen ausholender Bewegung Trauer und Lebenswillen einander durchkreuzen. Und immer wieder fließen Gebetshände in den Tanz, entstehen Kreuzbilder – als monumental skulpturale Hebefigur wie auch als intime Geste des Einzelnen.

Kanzler-Besuch bei John Neumeiers Ballettabend

Bilder, so konkret wie entrückt. Und dazwischen sticht der Ausnahmetänzer Aleix Martinez als „Er“ heraus. Er hält den Körper in brüchiger Balance, zerlegt ihn in verloren eckige Bewegung, schrumpft ihn zum Elendshäuflein zusammen und richtet ihn himmelstürmend auf. Flüchtling, Beobachter, Messias. Ein Motiv, das Neumeier seit der „Winterreise“ immer wieder fortsetzt, zuletzt in dem während der Pandemie entstandenen „Ghost Nights“. Tröstlich und eindrücklich.

Das Premierenpublikum ist ganz dabei, feiert den Jubilar in seinem ausgehenden 50. Hamburg-Jahr mit stehenden Ovationen. Und mittendrin ist in der Pause sogar Bundeskanzler Olaf Scholz zu besichtigen, (fast) entspannt plaudernd im Foyer.

Wo der erste Teil des Balletts manchmal etwas überbordend wirkt, mit komplizierten Verschlingungen oder nebliger Videoprojektion, kommt der Abend da, wo es schlicht wird und reduziert, auf den Punkt. Ein ausgestreckter Arm, der Zuwendung suggeriert, eine Menschenmauer, die langsam durchlässig wird. Oder die Jogger, die so unbesorgt den Kriegsschauplatz kreuzen. Das Leben geht weiter. Auch das ist eine Botschaft.

Stimm- und Konzertglanz für Neumeiers Choreografie

Und dann ist da der Moment, in dem die ganze große Compagnie um Aleix Martinez herum fließt, Rettung suchend wie ein Schwarm Fische. Bis Martinez ausbricht, sie packt und die Menschenmasse in unendlicher Kraftanstrengung hinauszieht.

Ganz undenkbar wäre das alles ohne die exquisite musikalische Begleitung. Holger Speck hat nicht nur das konzentriert-freudvoll aufspielende Ensemble Resonanz und die stimmstarken Solistinnen und Solisten im Griff, sondern auch das von ihm selbst gegründete Vokalensemble Rastatt, das die Staatsoper mit enorm präzisem, polyphonem Stimmglanz zur Kathedrale verwandelt.

Ob dies wirklich seine Abschiedschoreografie war, wie John Neumeier im Vorwort zum Programmheft schreibt? Bis sein Nachfolger Demis Volpi im August 2024 in Hamburg antritt, bleiben Neumeier noch knapp zwei Jahre – kaum vorstellbar, dass seine Kreativität so lange brachliegen sollte.

Hamburgische Staatsoper, 7., 8., 9. Dezember, 4., 5. Januar. www.hamburg-ballett.de, Kartentel. 040/356868