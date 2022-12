﻿Süßer die Kassen nie klingeln: Jonas Kaufmann, das Weihnachtsmurmeltier

München. Alle Jahre wieder, süßer die Kassen nie klingeln? Jonas Kaufmann hat es schon wieder getan. Der Münchner Tenorstar mit der unwiderstehlichen Stimme und der offenbar noch unwiderstehlicheren Optik hat seine Sammlung mit Weihnachtsliedern auf Deutsch, Bayerisch, Französisch, Englisch und Italienisch zum dritten Mal bei Sony als CD-Box herausgebracht.

Diesmal als „Extended Gold-Edition“. Es sei ihm, schreibt er auf seiner Homepage, eine große Freude, dass er sein Weihnachtsalbum „It’s Christmas!“ noch einmal erweitern durfte.

Zum dritten Mal vermarktet: „It’s Christmas!“ mit Jonas Kaufmann

Denn das ist der Trick. Hier ein paar neue Songs zusätzlich, dort Gedichte und Geschichten, „die für mich zu Weihnachten dazugehören wie die Kerzen am Christbaum“. Kaufmann liest aus dem Lukas-Evangelium? Darauf hat die Welt gewartet! Und kauft halt die Lieder von 2020 (in Rot mit Schnee) und 2021 (in Grün mit Schnee) noch einmal mit (in Gold mit Schnee).

Was wohl Kästner und Ringelnatz, die jetzt auch vertreten sind, zu diesem Geschäftsgebaren geschrieben hätten? Eugen Roth hätte vermutlich folgende Frage aufgeworfen: Ein Mensch, der Platten wollt’ verkaufen, fragt sich, ob er’s sollte? Die Antwort ist einfach: Jedenfalls nicht so!