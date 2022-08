﻿Tatort „Reifezeugnis“: Eine besondere Erinnerung an Wolfgang Petersen

Ja, er war „unser Mann in Hollywood“, wo er nach seinem Kino-Epos „Das Boot“ mit Blockbustern wie „Air Force One“, „Outbreak“ oder „Troja“ Furore machte. Aber Wolfgang Petersen hat auch im deutschen Norden nachhaltige Spuren hinterlassen.

„Tatort“-Dreharbeiten 1976 in Ostholstein: vorne Klaus Schwarzkopf als Kommissar Finke und Nastassja Kinski als Sina Wolf. Links dahinter neben Nastassja Kinski Regisseur Wolfgang Petersen. An der Kamera Jörg-Michael Baldenius." (S2).

Eutin. Nicht nur der Abijahrgang 1978 an der Eutiner Johann-Heinrich-Voß-Schule weiß das mit seinen Spuren in Ostholstein nur zu gut. Die 1976 von Wolfgang Petersen zwischen Eutin und Bosau gedrehte 73. Tatort-Folge „Reifezeugnis“ gilt als geradezu legendär und bis heute eine der erfolgreichsten unter mittlerweile über 1000. Er machte ihn wie auch seine junge Hauptdarstellerin berühmt: Nach einer Nacktszene mit Nastassja Kinski brach der Regisseur kurz darauf in dem Kinofilm „Die Konsequenz“, die von einer homosexuellen Liebe handelt, weitere Tabus.

Ab 1987 großes Kino in Hollywood

Später, ab 1987 in L.A., machte der gebürtige Ostfriese aus tiefer Überzeugung richtig großes Kino, mit Stars wie Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Glenn Close ... Sie habe eine „besondere Erinnerung“ an den entspannten Dreh für den packenden Thriller „Air Force One“ (1997), reagierte die Schauspielerin am Mittwoch auf Wolfgang Petersens Tod mit 81 Jahren.

"Das ist Unzucht mit Abhängigen", sagte Sina (Nastassja Kinski) 1977 im „Tatort: Reifezeugnis“. Natürlich meint sie es nicht ernst, denn sie liebt ihren Lehrer, Studienrat Helmut Fichte (Christian Quadflieg). © Quelle: NDR

Acht Klappen für drei Sekunden

Wir Eutiner Komparsen von damals haben eine besondere Erinnerung an sein Reifezeugnis 20 Jahre zuvor. Nicht nur wegen der Begegnung mit Nastassja Kinski (heute 61), Milberg-Vorgänger Klaus Schwarzkopf, John-Wayne-Stimme Friedrich Schütter, mit Christian Quadflieg, Judy Winter, sondern auch wegen seiner offenen, ausgeglichen-freundlichen Art, seines sicheren Gespürs, der Leidenschaft für gute Drehs. Einer der Schüler von damals erinnert sich nur zu gut an eine kleine Klassenzimmer-Szene mit acht Klappen. So viel Geduld für drei Tatort-Sekunden ...