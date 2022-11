﻿Bilder des Augustus: Techno-Party im Bucerius Kunst Forum

Das Hamburger Bucerius Kunst Forum ist eine feine hanseatische Kulturadresse für halbwegs aktuelle Perspektiven auf vor allem historisch Hochwertiges. Nach Möglichkeit sollen aber auch hier junge Menschen andocken.

Hamburg. Orgien, das lernt man schon bei Asterix, dem großen Kleinen, dürften im römischen Imperium eine beliebte Rolle gespielt haben. Jedenfalls in der höheren Etage der Tempel und Villen. Das Bucerius Kunst Forum in Hamburg knüpft daran an und schlägt am 11. November einen weiten Bogen von seiner aktuellen Ausstellung „Die neuen Bilder des Augustus. Macht und Medien im antiken Rom“ (noch bis 15. Januar) zur aktuellen Szene. Sowas kommt heutzutage auch bei Landesregierungen, Sponsoren und Förderern gut an, die nach einem potenziellen „jungen Publikum“ gieren. Bei der „Students Art Night“ sollen sich von 19 bis 24 Uhr Studierende und junge Kunstinteressierte bei Drinks und Techno-Musik zusammenfinden, um die antike Kunst zu feiern. Das Willkommensgetränk ist gratis, die elektronische Musik auch. Augustus schaut zu, wippt allenfalls mit seinem Sockel. Vor das reine Party-Vergnügen mit und ohne Toga will Bucerius-Forum-Geschäftsführer Andreas Hoffmann allerdings noch „Fünf provokante Thesen“ zum Imperator Caesar Divi filius Augustus, Pontifex maximus, Consul XIII, Imperator XXI, Tribuniciae potestatis XXXVII, Pater patriae stellen. Die werden dann in „Speakers’ Corners“ diskutiert – bevor die Drogen wirken. Einen klaren Kopf braucht man auch noch um 21 Uhr: im „Artist Talk“-Austausch mit der zeitgenössischen Künstlerin Penny Monogiou über die Rolle der Frauen im römischen Reich. Vermutlich mussten sie die Orgien organisieren.