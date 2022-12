﻿Tequila & the Sunrise Gang: Heimspiel beim Konzert in der Kieler Pumpe

Zweimal war der Kieler Dezember-Gig mit dem Album „Home“ verschoben worden. Jetzt konnten Tequila & the Sunrise Gang mit ihren Fans in der ausverkauften Pumpe einen fulminanten Tour-Abschluss feiern. Gut zwei Stunden kurbelte das Sextett Stück für Stück seine mitreißenden Punk-Reggae-Ska-Songs raus.

Kiel. „Hey, Kiel! Hey, Zuhause! Seid ihr da?“ Der weiße Vorhang fällt. Aber so was von! Rein rhetorisch, die Frage von René Unger in der ausverkauften Pumpe. Dezember 2020 und 2021 hatte Corona Tequila & the Sunrise Gang in die geplanten Heimspiele reingegrätscht, und der Titel des krachenden Openers gibt gleich mal die Marschrichtung vor fürs gut zweistündige Tourfinale: „Kick It“. Bassist Lukas Hartung grinst in die wogende Menge, auf der schon der erste Crowdsurfer schwimmt.

Enorm und höchst lobenswert das Engagement des Tour-Supports Hi! Spencer. Auf der Autobahn war der Osnabrücker Band der Bully „abgekackt“, berichtete Sänger Sven Bensmann dem Publikum. Von einer Raststätte aus orderte die Band kurzerhand für schlappe 600 Euro einen Luxus-Bully mit Massagesitzen („der einzige, den sie noch hatten“).

Hi! Spencer liefern in Kiel einen bravourösen Support-Gig ab

Denn Hi! Spencer wollten ihr Jahresabschlusskonzert in Kiel keinesfalls sausen lassen: „Wir werden heute voll Miese machen, aber das ist es wert!“, fand Bensmann. Die Indie-Punk-Band warf sich mit Karacho in ihren 40-Minuten-Gig und kochte die Menge vor mit hoch energetischen Songs wie „Trümmer“, „Club 27“ oder dem mit Nicholas Müller (Ex-Jupiter Jones) aufgenommenen „So schön allein“.

Wohl dem, der den Staffelstab von so einem starken Anheizer übernehmen kann. „Hey Pumpe, könnt ihr hüpfen?“ Als ob Unger das nicht wüsste. Felix Konradt schmettert ein rasantes Posaunensolo in den Saal, überhaupt schmecken er und Trompeter Johannes Poser wie stets den explosiven Bandsound aus Reggae, Ska, Pop und Punkrock würzig ab. Unermüdlicher Antreiber an den Drums ist Marvin Thode, Malte Buchholz und Unger glänzen mit quecksilbriger Gitarrenarbeit.

Ein Handy wird nach vorn gereicht, verloren im Getümmel. Gleich darauf noch eins, mit dem macht Bassist Hartung zwischen zwei Songs fix mal ein paar Selfies mit sich und Bandkumpels. Unger berichtet, TATSG hätten 12 000 Euro für die Aktion „Kein Bock auf Nazis!“ eingesammelt. „Alerta! Alerta! Antifascista!“, skandieren welche in der Menge. „Klingt nach sehr sympathischen Leuten“, stellt Unger fest. Auch in diesem Jahr war die Band, neben Acts wie Deichkind, Drangsal oder Sportfreunde Stiller, beim Anti-Nazi-Festival „Jamel rockt den Förster“ dabei – wie regelmäßig seit 2013 und wurden vom ebenfalls beteiligten Danger Dan als „Höhepunkt des Abends“ angekündigt.

Tequila & the Sunrise Gang: Bierlieferung im aufblasbaren Plastiksessel

Ein paar Songs später wird ein aufgeblasener Sessel auf die Bühne gebracht. Eine junge Frau aus dem Publikum setzt sich mutig rein und wird mit einem Becher Bier in der Hand zum Mischpult an der Pumpe gereicht. „Finn hat Durst!“, ruft die Menge dazu auf Ungers Geheiß, schon bald hat der Mann am Ton sein pütscherfrei transportiertes Bier, und zurück geht’s noch etwas schaukelnder für die nun doch nervöser wirkende Lieferantin, denn die Crowd schäumt schon wieder zum nächsten Offbeat.

Aus Songs, die sie in den „unfassbaren 21 Jahren“ (Unger) seit der Gründung der Band in Schönberg bei Konzerten coverten, haben sie ein Medley gezimmert – Bon Jovis „Bed Of Roses“, bei „Bella Ciao“ entert als „Ehrengast“ für einen Kurzpart Ex-TATSG-Saxofonist Mathis Knospe auf die Bühne, Posaunist Konradt glänzt gleich darauf mit gekonntem Rapping, Danger Dans „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ lässt sich prima mit einem Ska-Beat unterfüttern.

Den Refrain von „Chosen Family“ sollen sie weitersingen, bis Unger Stopp sagt. Die Band geht von der Bühne, Thode wirft seine Drumsticks in die Menge. Doch schnell sind Tequila & the Sunrise Gang retour, steigt wieder ein in den Song, Unger ruft „Stopp!“, doch sie singen einfach weiter. Licht aus, da hören sie auf. Die Zugabe ergibt sich einfach so. Nochmal kollektives Brodeln zu „Light It Up“, Elton Johns Ballade „Can You Feel The Love Tonight“ als gelungene Uptempo-Reggae-Version und „Home“ als finaler Track. Heimsieg!