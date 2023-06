﻿The Big Sabrowski: Kiels Kammersänger und GMD Benjamin Reiners hecken eine Solo-Show aus

Kiel. Von „Sessions“ im Keller ist die Rede. Stundenlang haben zwei Größen der Kieler Oper im Souterrain Songs ausprobiert. „Die Nummer ist doch cool, die andere is aber nix ...“, beschreibt Jörg Sabrowski die Auswahl. Der Kammersänger hat mit Generalmusikdirektor Benjamin Reiners am Klavier Noten gefressen, um einen Twist ins seriöse Opernprogramm zu drehen.

Was dabei herausgekommen ist, soll nämlich am frühen Abend des 3. Juni als Premiere präsentiert werden. „The Big Sabrowski“ ist ein Solo-Show-Act für eine an der Förde überaus beliebte „Rampensau“. Die zweimal 45 Minuten sollen dabei an die großen Samstagabend-Shows im Fernsehen erinnern. „Mit viel Musik, die man mit uns beiden vielleicht erstmal nicht verbinden würde“, so GMD Reiners – an den Grenzen des Repertoires. „Und darüber hinaus ...“, lacht Sabrowski, „was ja aber nicht heißt, dass man das nicht trotzdem machen kann.“

The Big Sabrowski: GMD Benjamin Reiners setzt auf eine große Nachfrage

Nach dem Neujahrskonzert 2022 sei „irgendwie klar“ gewesen, dass so etwas mit ihm kommen musste. Intendant Karasek hatte ihm freie Hand gelassen. Dass die Premiere noch keine Folgeaufführung hat, sondern die Produktion vermutlich erst in der kommenden Spielzeit wieder aufgenommen wird, habe dispositionelle Gründe. Reiners: „Wir setzen jetzt mal darauf, dass das einschlagen wird – und die Nachfrage dann groß ist.“

Die große Bandbreite des Abends spanne sich von der seriösen Klassik über die große Shownummer mit 17-köpfiger philharmonischer Bigband bis zum intimen Song, nur von den beiden musiziert. „Kann auch sein, dass ganz viele Stars zu Besuch kommen“, orakelt Reiners und verweist auf die bekannten Imitationskünste des Sängers.

Kammersänger Jörg Sabrowski ist seit 1994 festes Ensemblemitglied in der Oper Kiel

Jörg Sabrowski ist schon „ein paar Jährchen“, genauer seit 1994, fest am Haus. Es habe auch externe Angebote zum Wechsel gegeben, zum Beispiel aus Basel. Aber die Bindung an Kiel war größer, seine Frau im NDR Chor ebenfalls norddeutsch situiert, der Vater Manfred ja schon eine Institution im Opernhaus. Gastspiele – wie gerade in „Anatevka“ in Würzburg – böten Abwechslung genug.

Fasziniert und gerührt stellt GMD Reiners fest, welch „besondere Stellung im Haus der Jörg hat“. Trotz extrem knapper Vorbereitungszeit bemühten sich alle Abteilungen, „das Unmögliche für ihn möglich zu machen. So macht Theater richtig Spaß.“

The Big Sabrowski: Opernhaus Kiel, Sonnabend 3. Juni, 18 Uhr. Karten: www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.

