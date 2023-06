﻿„Legend of Wacken“: Das Heavy-Metal-Open-Air in Wacken geht in Serie

Wacken. Angeregt plaudert die kleine Runde im Biergarten des Landgasthofs Wacken. In einem der großen, hölzernen Sessel sitzt Thomas Jensen, der mit Holger Hübner im August 1990 das weltberühmte Wacken Open Air ins Leben gerufen hat. Unterhält sich mit seinen beiden 80-jährigen Tanten Marga und Frauke, auch Hübners Mutter Jutta sitzt dabei. Aus kleinen, weißen Boxen gegenüber an der Wand sickert leise Hardrock. Drinnen im Saal soll gleich eine exklusive Preview der ersten beiden Folgen der sechsteiligen RTL-Serie „Legend of Wacken“ über die Leinwand flimmern, die ab 7. Juli TV-Premiere feiern soll.

Allmählich füllt sich der Saal. Verwandtschaft und Freunde der Wacken-Gründer, Weggefährten, Leute von der W:O:A-Crew, Dorfbewohner – rund 170 Gäste wollen die Uraufführung der je 45-minütigen Folgen sehen. Bringen sich ihre Getränke mit, auf den Tischen stehen Erdnüsse, Chips und Popcorn bereit. „Einmal Lars Jessen zur Bühne, bitte!“, ruft Holger Hübner. „Wo ist denn der Filmemacher?“ Der schiebt sich zwischen den Stühlen durch. „Applaus für den Spielberg aus Meldorf!“, fordert Hübner. Jessen grinst, erzählt, dass Hübner und Jensen sich die Wacken-Serie schon vorher anschauen konnten. „Wir haben uns kurz und kräftig die Hände geschüttelt, wird also einigermaßen geworden sein.“

Regisseur Lars Jessen über die Wacken-Serie: „Eine komplett fiktionale Geschichte, die zu 100 Prozent stimmt“

Durchaus. Es ist höchst unterhaltsam. Schließlich hat der in Kiel geborene Jessen, der in Dithmarschen aufwuchs und heute in Hamburg lebt, einschlägige Erfahrung, was Filme angeht, die Musik mit Szene- und Zeitkolorit paaren. Wie „Dorfpunks“ oder „Fraktus“. Aus seiner Sicht die besondere Herausforderung bei dem Projekt? „Wir haben uns eine Biografie von echten Menschen quasi noch mal neu ausgedacht“, sagt Jessen im Biergarten im Gespräch mit unserer Zeitung. „Eine Erzählung, die viereinhalb Stunden lang ist und trotzdem den Kern abbildet, was die hier geschaffen und worüber sie manchmal nie drüber gesprochen haben. Eine komplett fiktionale Geschichte, die zu 100 Prozent stimmt. Das war unser Ziel. Wir mussten aus vielen großen und kleinen Anekdoten, teilweise aus Halbsätzen, ganze Folgen machen und ganz viele Leerstellen mit unserer Fantasie auffüllen.“

Komplett ausgedacht ist schon mal die Rahmenhandlung. Holger Hübner, inklusive des leichten Hinkens nach dessen schwerem Autounfall 1993 brillant verkörpert von Charakter-Darsteller Charly Hübner, kriegt anfangs der ersten Folge 2020 auf dem Wacken Open Air einen fetten Stromschlag. Weil er das Kabel anpackt, das den berühmten Bullenkopf über der Main Stage beim Auftakt zum Brennen bringt. Hübner fällt ins Koma, landet im Krankenhaus. Wo Jensen ihn mittels emotionaler Erinnerungen an gemeinsame Jugendzeiten und die Anfänge des Festivals aus der tiefen Bewusstlosigkeit holen will.

Wacken-Serie: Lemmy von Motörhead will Holger Hübner ins Jenseits begleiten

Gebannt verfolgt das Publikum im Saal die ebenso schräg wie unterhaltsam ausgeschmückte Story von der Gründung des Wacken Open Air. Wirkt bewegt, als am Ende der ersten und anfangs der zweiten Folge Hübner aus dem Jenseits Lemmy Kilmister erscheint: „Time to die, Holger!“ Der antwortet: „Nee, noch nich’!“ Lautes Lachen. Auch dann, als der junge Jensen (Sebastian Jakob Doppelbauer) den jungen Hübner (Sammy Scheuritzel) vorm Konzert ihrer Band Skyline im Wackener Gasthof fragt, wo er überhaupt herkomme. Hübner dann „aus Besdorf“ antwortet. Und Jensen „Oha!“ sagt. Offenbar ein Insider.

War das denn so vor der Geburt der Festivalidee backstage im Dorfkrug, dass der Gastwirt ihr Konzert abgebrochen hat? „Nee, das war ausgedacht. Das war hier am Tresen, an einem Sonntagabend – ob der TSV Wacken verloren oder gewonnen hat, weiß ich nicht mehr“, erzählt der echte Thomas Jensen nach der Vorführung. Wo er – wie in der Serie – tatsächlich hinterm Tresen gestanden habe und irgendwann „Holger vorm Tresen“. Dazu noch ein paar Kumpels, und dann hätte einer gesagt: „Wollen wir nicht mal ’n Wacken Open Air machen?“ Fünf weitere Bands standen im August 1990 außer Skyline auf der Bühne in einer Wackener Kieskuhle. 800 Zuschauer kamen.

Charly Hübner, ein „Riesenmusikfan“ (Jensen), sei dabei gewesen, als sie an einem großen Tisch im Saal des Landgasthofs über dem Filmscript brüteten. Wie „eine Auferstehung“ sei für ihn Detlev Buck in der Rolle von Bauer Uwe Trede gewesen, der 1990 und in den folgenden 30 Jahren seinen Acker an die jungen Festivalgründer vermietet hatte und im Februar 2021 mit 80 Jahren starb. „Unser Kumpel, unser väterlicher Freund und einer der ersten Unterstützer des Festivals “, sagt Jensen. „Es ist irre, wie Detlev Buck das umgesetzt hat.“ Gefragt, ob er sich ebenfalls gut getroffen fühle von den beiden Darstellern, antwortet Jensen: „Ja, tierisch!“

„Ich hab’ mir das, was es gibt über ihn, reingezogen auf Youtube oder so“, erzählt Jensen-Darsteller Aurel Manthei nach der Vorführung. Die ähnliche Gestik und Mimik „sei echt Zufall, echt Glück, man muss es nicht herstellen, es ist einfach da“, sagt der Schauspieler, der „schon immer“ Metal-Fan gewesen sei. Genähert habe er sich Thomas Jensen vor allem auch über dessen Lust, Geschichten zu erzählen. Von denen jetzt in „Legend of Wacken“ sehr, sehr viele stecken – ob echt oder erfunden.





Alle sechs Folgen sind ab 7. Juli auf RTL+ verfügbar. Bei Nitro laufen am 12. Juli ab 20.15 Uhr die Folgen 1 bis 3, am 13. Juli die Folgen 4 bis 6.

KN