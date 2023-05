The Pinpricks und weitere Konzert-Tipps für Kiel vom 26. Mai bis 1. Juni

Kiel. Zugunsten des Naturschutzvereins Mission Erde rocken am Freitag drei Bands in der Räucherei auf dem Kieler Ostufer.

Konzert der Woche: Benefiz-Konzert von Pinpricks, After Image + Grell am Freitag, 26. Mai, in der Räucherei

Drei regionale Bands geben am 26. Mai ab 20 Uhr ein Benefiz-Konzert in der Kieler Räucherei. Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Verein Mission Erde. Bereits mehr als 100 Shows hat die Kieler Garage-Rock-Band The Pinpricks um Frontfrau Ronja auf dem Buckel, ob beim Wacken Open Air oder als Support für Mando Diao oder Thundermother. Im Moment werkeln The Pinpricks, gegründet 2014, an ihrer dritten EP „Rituals“.

Afterimage ist eine fünfköpfige Blues- und Hard-Rock-Band aus Rendsburg, die es seit 2016 gibt. 2020 haben sie ihre Debüt-EP „Live At Sunsetstrip“ veröffentlicht. Ebenfalls zu fünft ist die Neumünsteraner Alternative-Rock-Band Grell.

Tickets: 10 Euro plus Gebühren im Vorverkauf (www.eventim.de), 15 Euro an der Abendkasse

Freitag, 26. Mai: D.M.S.D. in der Pumpe und Ava Freddy & Peter Piek im Prinz Willy

„Herz, Anker & Vertrauen“ heißt das frische Album von D.M.S.D., das die Rockband aus Schleswig-Holstein am 26. Mai im Roten Salon der Kieler Pumpe vorstellt. Das Konzert startet um 20 Uhr mit dem Support von First Year Nameless kurz FYN, die Grunge mit deutschen Texten bieten – „irgendwo zwischen Presslufthammer und dem ersten Kuss im Autokino“. D.M.S.D., was für Da Muss Salz Dran steht, hatten 2021 ihr Debütalbum „Histamin“ rausgebracht. Auf dem zweiten Album sind nun elf Songs versammelt, die sich laut der Band „mit dem Alltäglichen positiv auseinandersetzen, Emotionen reflektieren und dabei nicht vergessen, dass Musik eine individuelle Stütze im persönlichen Sturm ist“.

Karten: 12 Euro plus Gebühr im Vorverkauf (Tix for Gigs)

Ein attraktives Doppelkonzert wird am 26. Mai im Prinz Willy geboten. Aus Norwegen stammt die Singer-Songwriterin Ava Freddy, im Gepäck ihren zweiten Longplayer „The Tree“. Da die 35-Jährige bereits an einem dritten arbeitet, sind auch ganz neue Songs zu erwarten, darunter ihre jüngste Single „The Roadside“. Zweiter Act des Abends und nicht zum ersten Mal auf einer Kieler Bühne ist der in Karl-Marx-Stadt geborene und in Leipzig lebende Singer-Songwriter, Multiinstrumentalist, Maler und Performancekünstler Peter Piek. Der 42-Jährige hat seit 2008 sieben Alben rausgebracht, das aktuelle von 2022 trägt den Titel „Are You Friends With Me“.

Eintritt: 1,50 Euro (für die Künstler geht der Hut rum)

Sonnabend, 27. Mai: Valley of the Sun in der Schaubude

2010 gründete sich in Cincinnati, Ohio, die Rockband Valley of the Sun. Vier Alben hat das Quartett seitdem rausgebracht, „The Chariot“ heißt das jüngste von 2022. Auch darauf pflegt die Band ihren Mix aus Stoner Rock, Hard Rock, Desert Rock, Southern Rock, Grunge und Blues, der am 27. Mai auch die Kieler Schaubude zum Beben bringen dürfte. Um 20 Uhr sind dort aber erst mal Fuser aus dem niedersächsischen Oldenburg am Start, deren Alternative Rock mit Stoner und Metal gewürzt ist.

Tickets: 14 Euro plus Vvk-Gebühren (TixforGigs)

Dienstag, 30. Mai: Big Band der CAU im Kulturforum

Ein wenig eng werden könnte es am 30. Mai auf der Bühne im Kieler Kulturforum, wenn dort um 20 Uhr die Big Band der Kieler Christian-Albrechts-Universität Platz nimmt. Seit 2015 leitet der Profimusiker Peter Urban die Uni-Big-Band. Swingklassiker und Jazzstandards zählen ebenso zum Repertoire wie Bigband-Arrangements moderner Stücke.

Karten: 12 Euro im Vorkauf am Infotresen der Stadtgalerie Kiel, im Welcome Center Kieler Förde oder online unter www.kiel-souvenirs.de, 14 Euro Abendkasse

Donnerstag, 1. Juni: Keno in der Hansa48

Keno kannte man als Frontmann der populären Münchener Brass-Band Moop Mama. Im vergangenen Jahr ist er dort ausgestiegen, wandelt jetzt auf Solopfaden und zunächst mal auf kleineren Bühnen wie der von der Hansa48 am 1. Juni. Ideen für sein erstes Solo-Album „Paradajz Lost“ sammelte der Rapper, der mittlerweile in Hamburg lebt, auf zwei Reisen zwischen München, Istanbul und Athen. Den Support übernimmt um 20 Uhr die indische Musikerin Ditty.

Tickets: 18 Euro plus Vvk-Gebühren bei Tix for Gigs), 20 Euro Abendkasse

