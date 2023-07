﻿The Weeknd in Hamburg: Ein Konzert wie eine Messe

Hamburg. Etwa eine Stunde ist rum, da nimmt der Mann, der zehn Jahre nach seinem Debütalbum künftig nicht mehr so recht The Weeknd sein will, die glänzende Maske ab. Abel Tesfaye schnauft ein paarmal, wischt sich Schweiß von der Stirn und und lächelt. Grelles Kreischen rollt durchs ausverkaufte Hamburger Volksparkstadion, wo sich rund 50. 000 Fans versammelt haben, um das erste von vier Deutschland-Konzerten des 33-jährigen kanadischen Pop-Megastars zu erleben – und dessen Verwandlung.

„After Hours Til Dawn“ ist eine bombastische Inszenierung mit etlichen Deutungsebenen. Dystopisch, hoch emotional, eine fette Party und zugleich eine Art religiöse Messe mit Tesfaye als charismatischem Zeremonienmeister. Auf der Hauptbühne eine gigantische, skelettierte Skyline, ein Metropolis aus Chrom, in der sich das New Yorker Empire State Building und die Londoner St. Paul’s Cathedral ausmachen lassen. Auf der anderen Seite eines Laufstegs, der bis an die gegenüberliegende Stadionkurve reicht, hängt ein riesiger, aufgeblasener Mond. Mitten auf dem Steg thront eine rund 20 Meter hohe futurische, schimmernd, roboterartige Frauenstatue des japanischen Künstlers Hajime Sorayama.

Konzert von The Weeknd: Messias mit Mikrofonständer

Ein tieffrequenter Brummton lässt den Körper vibrieren, die Band wird mit lautem Jubel empfangen, und zu hymnischem Elektro-Sound schreiten rund 20 Frauen in weißen Kutten die breite Treppe hinab zum Steg, umtanzen wogend die Statue, die sich zur Bühne dreht. Oben erscheint Abel Tesfaye alias The Weeknd wie ein Messias, hält den Mikrofonständer gleich einem Predigerstab quer über seinen Kopf. Ein stämmiger Drum-Beat – „Dawn FM“, erster von nicht weniger als 35 Songs. Tesaye hüpft, Publikum hüpft wie noch etliche Male an diesem knapp zweistündigen Konzertabend.

Wie eine Gottheit besingt Tesaye die Statue zu „Can’t Feel My Face“, blickt zu ihr auf. Abertausendfach blinken im Rund erstmals rhythmisch die LED-Lämpchen an den Armbändern, die vorm Konzert an den Eingängen verteilt wurden. Von der Bühne steigen dicke, graue Rauchwolken auf, meterhohe Flammensäulen schießen aus der Skyline hervor, dann auch aus dem Laufsteg. Teasaye reckt wieder den Mikroständer, sinkt später auf ein Knie nieder. Mächtig dröhnender Orgelsound, Pathos, die Fans beten die Textzeilen mit. Eine tendenziell größenwahnsinnige Inszenierung.

Konzert von The Weeknd: Lob für den Publikums-Chor

Aber eben auch eine Party. Kollektives Tanzen zu „Party Monster“, bei der Neo-Disco-Nummer „After Hours“ singen die Fans ganz allein, Tesfayesaye lauscht, verbeugt sich und fragt: „Hamburg, how the fuck everyone is feeling tonight?“ Ganz gut offenbar. „This sounds very beautiful, very beautiful voices!“, lobt der Megastar und fragt vorn am Laufsteg ein paar Vornamen und Geburtstage ab. Gibt sich nahbar.

So schwankt das Konzert zwischen Party („Less Than Zero“) und Seelenpein („Call Out My Name“), zwischen inniger Liebe und ihrer Vergeblichkeit. Biegt in die Zielgerade ein, förmlich durchdreht das Stadion beim Mega-Hit „Blinding Lights“, und Abel Tesfaye feuert sie immer noch an, gefühlt 50. 000 Smartphones filmen mit, zitternde Lichtschauer roter LEDs an den Handgelenken und der hängende Mond strahlt in warmem Rot.

