﻿Theater zum Fest: Für „Nussknacker“ und „Hans im Glück“ gibt es in Kiel noch Karten

Kiel. Das Weihnachtsmärchen ist immer ein Selbstgänger, und die Nachfrage nach „Pippi Langstrumpf“ nahm am Theater Kiel kein Ende. Ob das am Nachholbedarf nach der Pandemie liegt oder an der Stückauswahl, bleibt erstmal offen. Aber auch wenn „Pippi Langstrumpf“ am Freitag zum unwiderruflich letzten Mal über die Bühne geht (ausverkauft!), heißt das nicht, dass über die Feiertage nicht doch manch Bühnenhit lockt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mozarts „Zauberflöte“, von Roland Schimmelpfenning als Spiegelspiel für Oper und Schauspiel angelegt, läuft in der Regie von Daniel Karasek am ersten Weihnachtstag ab 17 Uhr im Opernhaus Kiel. Am Montag, 26. Dezember, folgt im Ballett Tschaikowskis Weihnachtshit „Der Nussknacker“ (17 Uhr, Opernhaus)“, während im Schauspielhaus ein angepeilter Seitensprung „Außer Kontrolle“ gerät (18 Uhr). Für alle Vorstellungen gibt es noch Restkarten.

Theater in Kiel: Intendant Karasek sieht im Publikumszuspruch Vertrauensbeweis

Generalintendant Daniel Karasek zeigt sich froh, dass sich die Angst, das Publikum könne nach der Pandemie die Lust am Theater verloren haben, in Kiel nicht bestätigt hat: „Es ist nicht alles ausverkauft, aber doch sehr gut besucht. Und dass das Publikum zurückkommt, ist ein großer Vertrauensbeweis.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Theater Kiel hat dafür gerade auch ein breites Programm zu bieten. Möglich macht das der Premierenstau aus der jüngsten Saison, als etliche Stücke wegen Corona vielfach verschoben wurden. „Dass jetzt viel Unterhaltung läuft, ist also weniger programmatisch als ein Zufall“, so Karasek mit Blick etwa auf die Dauerbrenner „Zauberer von Oz“ in der Oper sowie Jane Austens „Stolz und Vorurteil“ oder „Außer Kontrolle“ im Schauspielhaus.

Das Musical und die Komödie von Ray Cooney stehen auch Silvester auf dem Programm – „Der Zauberer von Oz“ ab 20 Uhr in der Oper, „Außer Kontrolle“ um 16 und 20 Uhr im Schauspielhaus. Auch das Werftpark-Theater ist am Sonnabend, 31. Dezember, mit von der Partie und zeigt vormittags ab 11 Uhr für die Allerkleinsten „Tanzendes Wasser“ und ab 18 Uhr das Familienstück „Oliver T.“. Darüber hinaus begrüßt in der Wunderino Arena am Sonntag, 1. Januar, ab 18 Uhr das Philharmonische Orchester mit Beethovens Neunter Sinfonie unter Leitung von Benjamin Reiners.

Bühnen in Kiel: Auch Theaterfrachter und Komödianten mit Silvesterprogramm

Im Theater Die Komödianten ist die Silvester-Vorstellung der spritzigen Komödie „Eine Sommernacht“ bereits ausverkauft. Auf dem Theaterfrachter Lore und Lay sind für die Krimikomödie „Morde deinen Nächsten“ in der Frühvorstellung ab 17.30 Uhr noch Karten zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Quirliges Vergnügen: Das Landestheater zeigt zu Weihnachten die Bearbeitung des Rotkäppchen-Märchens „Grimm!“ © Quelle: Landestheater

Theater zum Fest: Größere Auswahl bei Aufführungen beim Landestheater

Noch mehr Auswahl bietet das Landestheater. Dort sind an den Weihnachtstagen noch Karten etwa für die Umweltkomödie „Fracking for Future“ (25. Dezember, SL), Humperdincks Weihnachtsklassiker im neuen Gewand, „Hänsel und Gretel“ (26. Dezember, FL) oder die quirlige Rotkäppchen-Variante „Grimm“ (25. Dezember, FL) zu haben. Kinder ab fünf Jahren kommen außerdem am 25. Dezember (FL) und 26. Dezember (RD) beim Puppenspiel „Hans im Glück“ auf ihre Kosten. Silvester stehen im Landestheater drei Produktionen zur Wahl: „Fischbrötchenblues“ in Rendsburg, „Achtsam morden“ in Schleswig und die Operettengala in Flensburg.

Wem mehr nach reinem Klang ist, der hat am Theater Lübeck am 25. Dezember (18 Uhr) ein Weihnachtskonzert von Bach bis Mahler zur Wahl. Am 26. Dezember (11 Uhr) läuft dort mit Michael Endes „Wunschpunsch“ sogar noch das Weihnachtsmärchen. Rockig wird es am selben Tag ab 18.30 Uhr mit „Neil Young – Journeys through past and future. Silvester steht dort die Über-Operette „Die Fledermaus“ auf dem Plan – um 15.30 Uhr und 20.30 Uhr.