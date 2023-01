﻿Theater Kiel bringt Sommertheater „Kabale und Liebe“ ins Schauspielhaus

Auf der Open-Air-Bühne ist Großformat gefragt. Das war auch 2021 bei Schillers „Kabale und Liebe“ so – obwohl die Tragödie eher ein Kammerspiel ist. Jetzt bringt Daniel Karasek seine Inszenierung im Schauspielhaus auf die Bühne. Ein Umzug, der einige technische Veränderungen erfordert.

Kiel. „Draußen“, sagt Daniel Karasek, „hat man den Paramount-Blick. Da gibt es Wetter, Möwen über der Bühne, Schiffe, die im Hintergrund brummen. Das nimmt das Publikum beim Open-Air-Theater alles mit. Es hört anders zu.“ Die Rede ist vom Sommertheater, genauer von „Kabale und Liebe“, 2021 im Großformat auf der Open-Air-Bühne auf dem MFG-5-Gelände zwischen Holtenau und Friedrichsort gefeiert.

Schillers Kammerspiel – die tragisch an den politischen Machtspielen der Elterngeneration scheiternde Liebe von Ferdinand, dem Jungspund aus hohem Hause, und Luise, der Musikantentochter – kam da im Großformat auf die Bühne. Durchblick auf die Förde und neue Musik der Hamburger Indie-Rockband Kettcar inklusive.

Zurück zum Ursprung: „Kabale und Liebe“ kommt ins Schauspielhaus Kiel

Im Schauspielhaus, so der Generalintendant und Regisseur, komme das Stück jetzt an seinen Ursprung zurück. „Im Grunde haben wir es zurückverkleinert“, sagt er. Die weitgespannte Treppenkonstruktion des monumentalen Bühnenbilds von Lars Peter von 25 Metern auf dem MFG-5-Gelände auf 16 Meter Spielfläche im Schauspielhaus geschrumpft, die Gänge auf der Bühne justiert, die Musiker, die im Sommertheater in ihrem eigenen Bühnenturm spielten, platzsparend unter die Bühne versetzt.

Gustavs Gailus ist für „Kabale und Liebe“ nach Kiel zurückgekehrt. Er spielt neben Eva Kewer als Luise die Hauptfigur des Ferdinand. © Quelle: Marco Ehrhardt

Es sind solche technischen Veränderungen, die den Wechsel von draußen nach drinnen ausmachen. Dazu hat sich die Band-Besetzung verändert. Dass die Kettcar-Musiker 2021 mit Ausnahme von Frontmann Marcus Wiebusch verstärkt durch Axel Riemann die Vorstellungen selbst begleiteten, gehörte zu den seltenen Glücksfällen der Pandemie, die das sonstige Konzertleben nahezu ausgebremst hatte.

An der Inszenierung selbst hat Karasek nichts geändert. „Drinnen konzentriert sich alles auf das Spielen“, sagt Karasek. „Das Theatererlebnis ist intensiver, Blicke und Details werden erfahrbarer. Man kommt einfach dichter an die Psychologie der Figuren ran.“ So können sich Imanuel Humm (Präsident Wagner) und Zacharias Preen (Wurm) als großmächtige Intriganten jetzt auch mal direkt begegnen.

Schauspielhaus in Kiel: Besetzung ist bei „Kabale und Liebe“ gleich geblieben

Erleichtert hat die Wiederaufnahme außerdem, dass die Besetzung die gleiche geblieben ist. Auch Gustavs Gailus ist in der Rolle des Ferdinand wieder dabei. Der junge Schauspieler, der in Kiel auch im Vorbühnenstück „Max und Moritz“ tanzte und sang, hatte nach dem Sommertheater von Kiel zum Fernsehen gewechselt und ist aktuell als Ermittler Eddi Jansons in der ZDF-Serie „SOKO Wismar“ unterwegs.

„Fernsehen ist anders“, sagt er knapp. „Eine spannende Erfahrung. Aber ich habe die Unmittelbarkeit der Bühne vermisst, die Resonanz aus dem Publikum.“ Gustavs Gailus, der wie seine Fernsehfigur lettische Wurzeln hat, mag das Momenthafte des Theaters, das Spielen im Hier und Jetzt.

In „Kabale“ liebt er die Rolle. „Von Ferdinand habe ich mich nie verabschiedet“, sagt er auf die Frage, wie man als Schauspieler so eine Figur wiederbelebe. „Dieser Sturm und Drang, der ihn treibt – der ist mir nah“, so der 30-Jährige. „Vielleicht, weil ich selbst so impulsiv bin, mich dabei auch mal verlieren kann.“

Gustavs Gailus ist bei „Kabale und Liebe“ wieder dabei

Natürlich ist er nochmals neu in den Text getaucht, hat diese andere, komplexe Schiller-Sprache wieder aufgesogen. „Aber das Wichtigste war zu gucken, wie das Zusammenspiel mit den Kollgen läuft.“

Karasek freut sich über die Rückkehr seines Hauptdarstellers: „Der Ferdinand hat schon einen sehr hohen Einsatz, eine eruptive Empathie, dieses Überfallartige. Und es ist toll, wenn sich ein Schauspieler darauf einlässt.“ Was den Regisseur außerdem begeistert, ist dann wieder technischer Natur: „Drinnen kann man von vorne bis hinten leuchten“, sagt er. Draußen dagegen setzt vor der Pause hauptsächlich der im Sommer erst spät verdämmernde Tag die Bühnenbeleuchtung.

Kabale und Liebe: Premiere im Schauspielhaus. Freitag, 13. Januar, 20 Uhr (ausverkauft). www.theater-kiel.de, Restkarten für weitere Termine unter Tel. 0431/901901