﻿Wie Tschaikowskys „Iolanta“ an der Oper Kiel gelungen ist

Kiel. Alle müssen hier durch, um zu ihr vorzudringen, auch sie selbst zu sich: Die provençalische Königstochter Iolanta hat sich dem Licht verschlossen. Traumatisch erblindet, kriecht sie hilfsbedürftig, aber ihrer psychologischen Defizite weitgehend unbewusst im dornigen Gestrüpp ihres Unterbewusstseins herum.

Mit Christophe Ouvrards zweistufig geteilter Bühne, die unten bedrohlich nach Harry Potter-Grusel und oben nach goldenem Beletage-Käfig und Sigmund-Freud-Bibliothek (mit Psycho-Couch!) aussieht, hat Carlos Wagner ein starkes Situationsbild geschaffen. Ausstatter und Regisseur belassen Peter Tschaikowskys letzte Oper von 1892, sieben Jahre vor Freuds „Traumdeutung“ und acht Jahre vor Dvoráks „Rusalka“, ganz im Salonschick des Fin-de-Siècle um 1900.

Die dänische Jolanthe in der „Iolanta“-Opernfassung der Brüder Tschaikowsky

Das Märchendrama „König Renés Tochter“ des Dänen Henrik Hertz, das Modest Tschaikowsky seinem Bruder Peter perfekt servierte, weil der in der isolierten Iolanta seine eigene Outlaw-Situation als Homosexueller gespiegelt sehen konnte, wird hier im historischen Zauber vorgeführt – entrückt und in eine mythenhafte Happy-End-Utopie mündend.

Carlos Wagner stellt die Figuren in verlangsamter Bewegung wie erträumt aus, drapiert und durchmischt Ensembles, lässt Arien auf erhöhter Position oder an der Rampe singen (etwa bravourös durch den extrem kurzfristigen Einspringer als Robert, den russischen Bariton Dmitry Lavrov). Dazwischen schwebt Iolanta wie eine fließend glitzernde Gustav-Klimt-Ikone umher.

Kieler Debüt: Adèle Lorenzi-Favart singt Tschaikowskys „Iolanta“ in der Regie von Carlos Wagner

Die französische Sopranistin Adèle Lorenzi-Favart spielt und singt sie großartig, mit wunderschön gaumig gedeckter, aber auch aufstrahlend intensivierter Stimme sowie jugendlicher körperlicher Ausdrucksenergie, verletzlich und aufbegehrend zugleich. Im Ägypter Ragaa Eldin hat sie als Vaudémont einen heldischen Retter, wie man sich einen Tschaikowsky-Tenor wünscht: mit Schmerz, Schmelz und Schwung.

Iolanta wird in falscher Sorge übel mitgespielt. Ihr Vater René, wunderbar hilflos verzweifelt gespielt und gesungen von Bassbariton Matteo Maria Ferretti, isoliert sie mit Macht. Ihre „Freundinnen“ (Xenia Cumento und Tatia Jibladze) und ihre Amme Marta (Maria Gulik) gehen als Krankenschwestern sogar so weit, ihre Unruhe medikamentös zu betäuben.

Ganz klar wird in der einhellig gefeierten Inszenierung allerdings nicht, woher Iolantas Selbstverblendung stammt. Deutlich ist aber die Rolle des Freud-Vorgängers, Arzt Ibn-Hakia, als hellsichtiger Analytiker herausgearbeitet. Außerdem ist die Partie mit dem russischen Charakterbariton Alexey Zelenkov luxuriös besetzt. Sowieso tönt die gewählte Originalsprache eines kultivierten, besseren Russlands vielfach farbenreich authentisch von der Bühne. Und die bereinigte Textfassung (ohne antireligiöse sowjetische Eingriffe) hat sowieso Sinn.

Während der Chor aus dem Off Probleme mit der Intonation aufwirft, haben die Kieler Philharmoniker unter der Leitung des Stellvertretenden Generalmusikdirektors Daniel Carlberg großen Anteil an der Binnenspannung der 90minütigen Aufführung. In deutlicher Annäherung an Tschaikowskys noch persönlicher gefärbter Sechste Symphonie klingt hier nichts nach Hollywood-Oberflächlichkeit, sondern tief empfunden, reich stofflich aufgefächert, berührend zart oder – wenn nötig – auch mal zupackend unerbittlich. So wird das dornige Gestrüpp des Unterbewusstseins, mit begeistertem Echo in der leider nicht optimal besuchten Premiere, auch hörbar gemacht.

Termine in der Oper Kiel am 15. Dezember, 7. und 26. Januar, 10., 17., 19. und 26. Februar, 1. und 12. März, 1. und 15. April sowie 26. Mai. Jeweils anschließend im Foyer: Gespräch mit dem Dirigenten. Karten: www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.