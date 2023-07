﻿Konsequenzen aus Studie: Wie erreichen die Bühnen in Kiel ein junges Publikum?

Kiel. Das klingt gut: 91 Prozent der Menschen in Deutschland halten es für wichtig, dass das kulturelle Angebot in Theatern auch für kommende Generationen erhalten bleibt. Eine große Mehrheit (76 Prozent), so der bundesweit repräsentativ erhobene „Relevanzmonitor Kultur“ des Liz Mohn Center der Bertelsmann Stiftung, ist zudem der Meinung, dass diese weiterhin öffentlich finanziert werden sollten. Den Theatern werden Bildungspotenziale und Beiträge zur kulturellen Identitätsstiftung zugeschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da gibt es aber viel zu tun. Denn sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch in der Generation der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren interessieren sich zwei Drittel „gar nicht“ oder „weniger stark“ für Theateraufführungen, klassische Musikkonzerte, Oper-, Ballett- und Tanzaufführungen. 37 Prozent der Befragten waren sogar noch nie in einem klassischen Musikkonzert oder in einer Oper-, Ballett- oder Tanzaufführung (Theateraufführungen: 10 Prozent) gewesen, so die im Internet belegte Forsa-Studie.

Studie belegt: Junge Zielgruppe fühlt sich teilweise fehl am Platz im Theater

Woran das liegt? Viele der 18- bis 29-Jährigen haben offenbar das Gefühl, das Angebot richte sich gar nicht an sie (43 Prozent). Und sie fühlten sich dort fehl am Platz (39 Prozent). Was tut nun beispielsweise das Theater Kiel, um Forderungen nach einem besseren Kontakt zu seinen Zielgruppen herzustellen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur mit der Sparte Junges Theater im Werftpark hat man ja die Angebote, die sich speziell an Kinder und Jugendliche richten (Wunsch von 85 Prozent). Auch der Forderung nach erfreulicher Unterhaltung (83 Prozent), Verständlichkeit (81 Prozent) und dem Anstoß gesellschaftlicher und politischer Diskussionen (61 Prozent) kommt man mehr oder weniger nach. Die Anbindung der Laienszene wird mit den Jugendakademien längst intensiv gepflegt (74 Prozent). Ein begrüßenswerter Durchbruch ist der kostenlose Zugang zu Tickets für Studierende ab der kommenden Spielzeit.

Theater Kiel: Theaterpädagogin bemüht sich um Jugendliche und Studierende

Denise von Schön-Angerer, seit zwei Jahren Theaterpädagogin für Schauspiel, Oper und Ballett am Theater Kiel, bemüht sich speziell um das junge Publikum: „Der erste Kontakt mit den Bühnen entsteht ja meist durch die Schule.“ Und gerade wenn das dann wie ein Zwang erscheine, versuche man, das möglichst schmackhaft zu machen. „Aber wie kriegt man sie dazu, freiwillig wiederzukommen?“

Gut 35 000 Tickets waren es immerhin, die bis Ende Mai in dieser Spielzeit an Jugendliche, Auszubildende und Studierende unter 30 Jahren verkauft wurden – typische 10 Prozent des Gesamtpublikums. Denise von Schön-Angerer: „Man muss Wünsche abfragen und Neues ausprobieren.“ Sie versucht, die Social-Media-Kanäle zu nutzen, Instagram vor allem. Auch wenn es mühsam sei, mit dem Theater in die „Bubble“ zu stoßen.

Schön-Angerer: „Es gilt, mit einer Marketingkampagne demnächst an der Uni die tolle Last-Minute-Möglichkeit zum Nulltarif durch das studentische Kulturticket bekannt zu machen.“ Auch wenn die personellen Education-Ressourcen an den Theatern begrenzt sind, man sei erfolgreich mit der Clubarbeit. Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren (im Werftpark) und 15 und 21 Jahren (im Schauspielhaus) kreieren selbst Theaterstücke.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie besuchen Generalproben der Profis und bauen persönlichen Kontakt zu Ensemblemitgliedern auf – zum Beispiel in einer Art Speed-Dating-Format, das einen monatlichen „Bepart“-Vorstellungsbesuch mit vorbereitendem Workshop krönt.

„Das ist dann Theater zum Anfassen“, so Denise von Schön-Angerer, „damit man Fan wird!“ So wie die achte Klasse aus Wellingdorf, die den Hochleistungssport der Ballett-Compagnie hautnah erleben durfte.

KN