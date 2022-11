﻿Lesungen und Theater in Kiel und Umgebung vom 3. bis 9. November

"Leselounge mit Simoné Goldschmidt-Lechner und Mirjam Wittig", 20 Uhr, Literaturhaus. In "Messer, Zungen", Simoné Goldschmidt-Lechners Romandebüt, geht es um ein Mädchen, das als Third Culture Kid nicht nur Erfahrungen mit strukturellem Rassismus macht, sondern auch versucht, zwischen den Kulturen, in denen sie fremd zu sein scheint, ihren Platz zu finden. Die Protagonistin Noa in Mirjam Wittigs Roman "An der Grasnarbe" verschlägt es auf der Suche nach sich von der Großstadt in die französische Provinz. Doch das Bild des romantischen Landlebens bekommt Risse, als Noa nicht nur von ihren Angstattacken eingeholt wird, sondern auch von den Folgen des Klimawandels. Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Kieler Singer-Songwriterin Lucia. Karten (5 Euro) gibt es in den Buchhandlungen Litera und Zapata sowie unter 0431/5796840 und im Literaturhaus.