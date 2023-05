﻿Theater Lübeck in der Spielzeit 2023/24: „Lapskaos“ und Frühbucherrabatt

Lübeck. Zwei international renommierte Sängerinnen inszenieren in der kommenden Spielzeit am Theater Lübeck: Die legendäre Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender (83), auch in Kiel als Regisseurin  – zuletzt von „Frau ohne Schatten“ – bekannt, nimmt sich im Januar 2024 Richard Strauss’ „Elektra“ vor. Sopranistin Angela Denoke (61), als Regisseurin eher eine Newcomerin, befasst sich im April mit Puccinis „La Boheme“. Am Pult steht jeweils Operndirektor und GMD Stefan Vladar

Die Opernsaison in Lübeck mit insgesamt acht Neuproduktionen startet am 2. September mit Peter Tschaikowskys „Eugen Onegin“ – inszeniert von Julia Burbach, die gerade mit Puccinis „Manon Lescaut“ einen großen Erfolg am Theater Kiel feierte. Stefan Vladar übernimmt die musikalische Leitung. Charles Gounods Oper „Faust (Margarethe)“ hat im November in der Inszenierung von Kasper Wilton Premiere. Pier Francesco Maestrini, mehrfach mit „Comic-Opern“ von Rossini bis zum „Dschungelbuch“ in Lübeck wie Kiel vertreten, führt im März Regie in Donizettis Opéra-comique „Die Regimentstochter“. Im September gastiert das Kieler Ballett mit „Cinderella“ in der Choreografie von Yaroslav Ivanenko.

Schräges Musical „Sweeney Todd“ auch am Theater Lübeck

Mit „Sweeney Todd“ von Stephen Sondheim präsentiert das Musiktheater ab Oktober ein genauso erfolgreiches wie grauenvoll-skurriles Musical, das in derselben Spielzeit auch am Landestheater zu erleben ist. In Lübeck inszeniert Werner Sobotka. Und nach dem Erfolg der „Ranzlichter“ bringt Knut Winkmann im Mai „Lapskaos“, eine musikalische Irrfahrt mit Hindernissen, zur Uraufführung.

Das Schauspiel in Lübeck startet mit dem Struwwelpeter

Schauspieldirektor Malte C. Lachmann eröffnet die Spielzeit am 8. September ebenfalls musikalisch, mit seiner Inszenierung des Musicals „Shockheaded Peter“ von den Tiger Lillies – eine Junk-Oper nach Motiven aus „Der Struwwelpeter“ von Heinrich Hoffmann. Es folgen elf weitere Neuproduktionen. Oscar Wildes Komödie „Bunbury oder Ernst sein ist wichtig!“ inszeniert Cilli Drexel im Großen Haus. „Herkunft“, für das Autor Saša Stanišić 2019 den Deutschen Buchpreis erhalten hat, wird ab November in einer Fassung von Mirja Biel in den Kammerspielen zu sehen sein. Das Weihnachtsstück für alle ab acht Jahren ist ab 1. Dezember „Gangsta-Oma“ nach dem Roman von David Walliams – in der Regie von Hanna Müller.

Schorsch Kamerun inszeniert gegen das Vergessen

Regisseurin Maike Bouschen bringt im Dezember „Effi, Ach, Effi Briest“ von Moritz Franz Beichl, frei nach Theodor Fontane, auf die Bühne der Kammerspiele. Mit Anton Tschechows „Platonow“ kehrt der ehemalige Schauspieldirektor Pit Holzwarth im Februar 2024 in die Beckergrube zurück.

Der erfolgreiche, in Timmendorfer Strand geborene Sänger, Autor und Regisseur Schorsch Kamerun wird im Februar erstmalig in Lübeck inszenieren und „Cap Arcona“, ein musiktheatrales Spektakel „gegen leises Vergessen und für lautes Aussprechen“ präsentieren. „Hafenstraße“, das Rechercheprojekt von Helge Schmidt, beschäftigt sich im April mit dem Brandanschlag von 1996 und geht der Frage nach, was diese Schuld und ihr Vermächtnis für das heutige Lübeck bedeuten.

Als letzte Premiere der Spielzeit inszeniert Malte C. Lachmann im Juli mit „Moby Dick“ erneut ein großes Werk der Weltliteratur als Freilicht-Aufführung mit Live-Musik im Domhof.

Der Geschäftsführende Theaterdirektor Caspar Sawade stellt mehrere neue Angebote seines Hauses vor: So gibt es ab 2023/24 einen Frühbucher-Rabatt: Jeweils bis zum 10. des Vormonats heißt das zehn Prozent Ermäßigung auf den regulären Kartenpreis – der regulär wiederum um zehn Prozent erhöht wird. Um stetig mehr junge Menschen für Theaterbesuche zu begeistern, wird das bestehende Angebot der Theatercards erweitert um die Theatercard Jung: Für 60 Euro erhalten unter 26-Jährige für die Dauer einer Spielzeit 100 Prozent Ermäßigung für eine unbegrenzte Anzahl von Vorstellungsterminen aus den hauseigenen Produktionen. Durch eine Querfinanzierung über den Semesterbeitrag können zudem, wie in Kiel, Studierende kostenlos das Theater besuchen.

Mehr Infos und das Spielzeitheft zum Download: www.theaterluebeck.de. Abo-Verkauf ab 16. Mai, Kartenvorverkauf ab 10. Juni.