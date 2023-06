﻿Premiere des Theaterstücks „Wie man Wünsche beim Schwanz packt” von Pablo Picasso

Kiel. Das war schon eine illustre Runde, die da in Paris 1944 in einem Wohnzimmer eine ziemlich unwahrscheinliche Uraufführung feierte. Regie führte der Autor Albert Camus, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir spielten darin mit, und das Stück stammte von Pablo Picasso. Ja, richtig gelesen: Picasso, der Maler. „Ich wollte das Stück schon immer aufführen, aber unser Ensemble ist dafür zu klein”, sagt Markus Dentler.

Der Chef des Theaters Die Komödianten fand in dem Medienkünstler Arturo Sayan und in Dramaturgin Linda Eich, beide Dozenten an der Muthesius Kunsthochschule (MKH), begeisterte Mitstreiter. Am Dienstag geht die Premiere von „Wie man Wünsche beim Schwanz packt” im Kesselhaus der MKH über die Bühne.

Nazis verboten Picasso das Malen, da schrieb er ein Theaterstück

„Die Nazis hatten Picasso verboten, zu malen. Da hat er sich gesagt: Dann schreibe ich eben ein Theaterstück, das verstehen die Nazis nicht!”, erzählt Markus Dentler und lacht. „Es treten keine Menschen darin auf, sondern Gegenstände und Gefühle.” So gebe es die fette und die magere Angst oder die Gardinen. Die Hauptrolle spielt der Plumpfuß und die Schönste sei die Torte. „Absurdes Theater, ich bin großer Fan davon”, schwärmt Dentler.

Für Linda Eich passt diese Art von postdramatischem Theater, das sich gegenüber anderen Medien und Techniken öffnet, perfekt zu den Studierenden: „Es beschäftigt sich außerdem mit der Künstlerproblematik. Ein wildes Stück mit experimenteller Poesie, dessen Hauptfigur, der Plumpfuß, ebenfalls ein Künstler ist.”

Kooperation zwischen Theater Die Komödianten und der Muthesius Kunsthochschule feiert Premiere

Gespielt wird dieser Plumpfuß von Arturo Sayan. Sayan hat außerdem die Videos zum Stück gedreht: „Es ist eine multimediale Performance. Die Monitore mit den Videos funktionieren nicht als klassisches Bühnenbild im Hintergrund, sondern übernehmen einen Charakter.” Die mitspielenden Studierenden durften sich aussuchen, welche der Rollen sie verkörpern wollen. In schrillen Kostümen wuselt die internationale Besetzung aus China, der Türkei, Armenien, Venezuela und Deutschland durch die Räume der Komödianten, wo gerade geprobt wird. Geiger Uwe Schümann steuert zu Beginn des Stücks Pariser Atmosphäre bei, bevor Künstler Plumpfuß, umgeben von Frau Zwiebel und Muse Torte, auftritt.

Stück zeigt die ganze Absurdität von Kriegen in einer multimedialen Collage

Picassos Stück, das 1941 entstand, sei unglaublich aktuell, meint Linda Eich: „Es zeigt brillant die ganze Absurdität von Kriegen. Keine Schlachtengemälde, sondern Kälte, Hunger, Sehnsucht, Angst.” Die Collage aus Live-Theater und filmischen Elementen läuft in der MKH-Seminarreihe „Expanded Theater” bei freiem Eintritt an drei Tagen. Für Markus Dentler eine einmalige Gelegenheit: „Wer will denn nicht mal Stück von Picasso sehen!”

Premiere: 27. Juni 2023, 20 Uhr, weitere Termine: 29. und 30. Juni, 20 Uhr, Kesselhaus der Muthesius Kunsthochschule, Legienstraße 35, 24103 Kiel

KN