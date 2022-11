﻿Thees Uhlmann über Klimaaktivisten, Fußball-WM, Tomte und Kiel

Wenn enge Freunde fragten, würde er bei der WM sogar Spanien gegen Atlantis gucken, erzählt Thees Uhlmann im KN-Interview vorm exklusiven Konzert in der Pumpe. Der Rockmusiker erinnert sich auch an ein dortiges Smoke-Blow-Konzert und trauert manchmal ein klein wenig den alten Zeiten mit Tomte nach.

Kiel. Gerade sei er aus seinem „geliebten Wien“ zurück, erzählt Thees Uhlmann am Telefon. „In allerletzter Minute haben wir den Soundtrack für die Verfilmung meines Buchs ‚Sophia, der Tod und ich’ hinbekommen.“ Drei „ganz tolle Tage“ seien das gewesen, und sie hätten sich wie Jugendliche gefreut, einfach nur Musik machen zu können. Im Flieger habe es dann ein bisschen startverzögernden Trouble mit einem angetrunkenen Fluggast gegeben – aber das ist eine andere Geschichte, die den Rahmen hier sprengen würde.

Wo wir gleich mal beim Thema sind: Gibt’s irgendwann literarischen Nachschub von dir?

Thees Uhlmann: Auf jeden Fall! Kerstin Gleba, meine Lektorin bei Kiepenheuer & Witsch, hat gesagt: Das riecht jetzt langsam nach Freundschaftsende, wenn du nicht bald wieder anfängst zu schreiben. Wir sind so viel getourt, ich brauche dann wirklich ein bisschen Ruhe zum Schreiben. Gedankenfutter und eine gute Idee, damit ich 300 Seiten zuballern kann. Ich denke, dass ich jetzt im Winter anfangen werde.

Du gibst mit deiner Band am 1. Dezember ein Konzert in der Kieler Pumpe. Eins von nur vier bundesweit, um den Release des Live-Albums „100.000 Songs“ zu feiern. Angeblich einer von vier Lieblingsclubs. Was magst du an der Pumpe?

Wir haben einfach mit dem ganzen Rudelbums noch nicht in Kiel in einem Club gespielt. Ich wundere mich sehr über meine Romantik, aber die Kielhaftigkeit der Dinge muss gemacht werden.

Du warst damals während deiner Zeit als Zivi in Mettenhof sicher auch mal in der Pumpe, oder?

Ich glaube, ich war da mal zur Weihnachtszeit bei einem Smoke-Blow-Konzert. Lauter schleswig-holsteinische Punks, die alle genug Geld für Bier hatten und ein bisschen aufgeriebene Nerven wegen der familiären Feiern. Das war wie so’n früher Iggy-Pop-Auftritt, das war so wild!

Warum nur vier Stationen?

Wir haben mit der Platte „Junkies & Scientologen“ jetzt 160, 170 Konzerte gespielt. Das ist noch mal so ein Abschluss als Band, damit wir uns noch mal sehen können, auch mit der Crew – wie so ’ne Klassenfahrt.

Derart viele Konzerte in drei Jahren sind ohnehin eine imponierende Leistung. Aber wie habt ihr das bloß hingekriegt während dieser flächendeckend Auftrittstermine killenden Corona-Pandemie?

Wir waren bis zum letzten Tag vorm Lockdown auf Tour. Im Corona-Sommer haben wir dann eben nur zu dritt gespielt. Danach haben wir es einfach gnadenlos durchgezogen, auch weil wir das Glück haben, groß genug für die kleinen und klein genug für die großen Läden zu sein.

Dein Song „100.000 Songs“ beginnt mit folgenden Zeilen: „Wenn die Gummiknüppel schlagen, Steine und Helikopter fliegen, werde ich mit dir im Blaulicht zwischen den Knüppel und den Steinen liegen“. Bringt mich zu der Frage, was du von den Aktionen der „Letzten Generation“ und den anderen Klimaaktivisten hältst?

Okay, pass auf, ich könnte jetzt sagen: Ich bin kein politischer Künstler, deswegen lehne ich es ab, was dazu zu sagen. Aber weil ich kein Verpisser bin: Politische Partizipation – wie bei Fridays for Future – ist immer super! Aber der Protest, den ich mache, der ist niemals so wichtig wie ein Bild, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Die Kunst ist heilig, auch deshalb, weil sie früher mal verboten und verbrannt wurde.

Auf dem Live-Album „100.000 Songs“ sind ja auch Tomte-Nummern wie „Korn & Sprite“ oder „Schreit den Namen meiner Mutter“. Du bist offenbar also keiner, der mit seiner künstlerischen Vergangenheit radikal bricht ...

In den ersten vier, fünf Jahren haben wir mit der Thees Uhlmann Band keinen Tomte-Song gespielt. Nicht, weil ich damit brechen wollte. Wir wollten uns selber und dem Publikum beweisen, dass wir stark genug sind alleine. Als wir das wussten und dass die Leute uns mögen, haben wir auch Tomte-Songs gespielt, die wir gut finden.

Trauerst du der Zeit mit Tomte manchmal nach?

Manchmal dieser Peterchens-Mondfahrt-Haftigkeit der Dinge. Es gab einen Punk im Saarland, der hat Tomte geliebt. Der sagte: Wir machen hier ein Sommerfest vom Baseball-Verein, habt ihr nicht Bock, bei uns zu spielen? Und wir: Auf jeden Fall! Dann haben wir’n Auto beladen, sind 750 Kilometer ins Saarland gefahren, haben da zwei Konzerte gespielt vor zwölf Leuten, vor 20 Leuten und sind nach Hamburg zurückgefahren mit dem Gefühl, dass wir ein riesiges Wochenende hatten.

Ist schon länger her, da hast du regelmäßig zur Weihnachtszeit kleine Solokonzerte im Subrosa in Gaarden gegeben. Hast du dafür keine Zeit mehr?

Es wär höchste Zeit, sowas mal wieder zu machen.

Und als Pauli-Fan: Guckst du oder guckst du nicht WM?

Es ist ja wirklich ein so dermaßen geplanter Unfall! Aber wenn ein Freund jetzt sagen würde, heute ist dies oder das Spiel, Spanien gegen Atlantis, und ich hab’ veganes Chili gemacht, Biere stehen kalt – kommt ihr vorbei? Dann würde ich es für mich peinlich finden zu sagen: Ich bin ein moralisches Wesen, ich komme nicht vorbei! Aber ich hab’ schon bei der Russland-WM so wenige Spiele geguckt ...

Konzert: Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr, Die Pumpe (Haßstr. 22), Kiel