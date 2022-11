Thees Uhlmann & Band: Eins von vier Konzerten in der Pumpe Kiel

Vier exklusive Konzerte geben Thees Uhlmann und Band, um den Release des Live-Albums „100.000 Songs“ am 2. Dezember zu feiern. Eins davon ist tags zuvor in der Kieler Pumpe. Eine rare Gelegenheit, sie noch mal live vor einer längeren Pause zu erleben. Dazu mehr Tipps für Konzerte in und um Kiel.

Kiel. Während Thees Uhlmann und Band oben im Saal der Pumpe rocken, tun es ihnen am selben Abend Alex Mofa Gang unten im Roten Salon gleich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert der Woche: Thees Uhlmann & Band am Donnerstag, 1. Dezember, in der Pumpe

Nun wissen wir, dass die Kieler Pumpe zu den Lieblingsclubs von Thees Uhlmann zählt. Einer von vier favorisierten Läden in der Republik, in denen der Hamburger Rock-Singer/Songwriter und seine Band nun am 1. Dezember ab 20 Uhr ein Konzert geben. Um zu feiern, dass am 2. Dezember ihr Live-Album "100.000 Songs" erscheint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Danach wollen Thees Uhlmann und seine Musiker erst mal in eine Live-Pause begeben. Verständlich, haben sie doch in den vergangenen drei Jahren auf Tour mit dem Album „Junkies & Scientologen“ 170 Konzerte absolviert.

Tickets für das Konzert von Thees Uhlmann & Band: 45,65 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Freitag, 25. November: Konzert von Kala Brisella & Die Wände in der Hansa48

Am 25. November bringen Kala Brisella und Die Wände die digitale Split-Single "News/Sonnenmlich" raus. Am selben Abend geben die beiden Berliner Post-Punk-Bands ein Doppelkonzert ab 20 Uhr in der Hansa48. Doch keine der zwei befreundeten Bands klebt in diesem Genre fest, ohne Scheuklappen gestatten sie sich auch Ausflüge in den Pop.

Tickets für das Konzert von Kala Brisella und Die Wände: 9 Euro (Vorverkauf zzgl. Gebühren von Tix for Gigs), Abendkasse 10 bis 13 Euro

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonnabend, 26. November: Konzert von Peter Piek im Prinz Willy + Hotel Kempauski, Melkus und Rest In Fleas in der Schaubude

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Peter Piek ist ein multimedialer Künstler. Er ist Sänger, Songschreiber, Multi-Instrumentalist, Maler und Performance-Künstler. Mit seiner eigenwillig hohen, zarten Stimme singt Piek, vor 41 Jahren in Chemnitz geboren, leicht verschrobene, feine Pop-Songs. Sein aktuelles Album, das er am 26. November ab 20 Uhr im Prinz Willy präsentiert, trägt den Titel "Are You Friends With Me".

Tickets für das Konzert von Peter Piek: 2 Euro (der Hut geht rum)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Drei Bands, dreimal Punk am 26. November ab 20 Uhr in der Schaubude. Hotel Kempauski aus Kiel haben "Bauspar-Punk" zu bieten, was auch immer sie darunter verstehen mögen. Melkus aus Leipzig bevorzugen Hardcore-Punk, in dem laut Ankündigung "Synth-Oberflächen, kreischende Gitarren, ein fetter Bass und der verwörtlichte Schmerz der Unterschicht" stecken. Bei Rest In Fleas, dritter Act des Abends, soll es sich um eine "brandneue Supergroup der Kieler Punk-Ursuppe" handeln – klingt verheißungsvoll!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets für das Konzert von Hotel Kempauski, Melkus und Rest In Fleas: 13,20 Euro (Tix for Gigs)

Sonntag, 27. November: Konzert von Brian McNeill + Drones & Bellows in Blumenthal

Brian McNeill, Jahrgang 1950, zählte einst zur Battlefield Band, zusammen mit Alan Reid sogar um Kern bei ihrer Gründung in Glasgow im Jahr 1969. Längst ausgestiegen bei der Battlefield Band, ist der Multiinstrumentalist, Songwriter und Plattenproduzent auch mit seinen 72 Jahren noch fleißig auf Tour. Am 27. November kommt er ins Dorfgemeinschaftshaus Blumenthal. Zweiter Act ist die Formation Drones & Bellows aus dem dänischen Tondern, die in ihren Lieder schottischen Folk und skandinavische Melodien vereinen.

Tickets für das Konzert von Brian McNeill und Drones & Bellows: 15 Euro Abendkasse, kein Vorverkauf, Ticketreservierung unter konzerte@kulturblume.org

Donnerstag, 1. Dezember: Alex Mofa Gang im Roten Salon

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr verschobenes Konzert im Rahmen der "Immer-dabei"-Tour holen Alex Mofa Gang am 1. Dezember im Roten Salon der Pumpe nach. Das zehn Jahre alte Rock-Quintett mit dem Faible für Wortspiele hat Anfang des Jahres das Album "Nacht der Gewohnheit" rausgebracht, das es in die Top 50 der deutschen Charts schaffte.

Tickets für das Konzert von Alex Mofa Gang: ab 27,70 Euro