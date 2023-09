﻿Thomas-Mann-Preisträger Ralf Rothmann: Einer, der auszog, um zu erzählen

Berlin. „Wenn du auf Zeche gehst, haue ich dir die Schippe ins Kreuz“, hatte sein Vater zu ihm gesagt. Ihm, dem Vater, hatten die Jahre unter Tage den Rücken gebeugt, für seinen Sohn wollte er dieses lichtlose Leben nicht. Ralf Rothmann ging nicht auf Zeche. Wie die meisten seiner Freunde ging er auf den Bau, lernte Maurer. „Ein biografisches Stolpern“ nennt er das heute. In München hat der 70-Jährige gerade den Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste erhalten.

„Da rundet sich etwas in meinem Leben“, sagt Ralf Rothmann. Er brachte sich das Schreiben selbst bei – mit Texten von Thomas Mann. Wort für Wort, Satz für Satz habe er das sprachliche Handwerk Manns analysiert, „die klangliche und rhythmische Logik seiner Sätze, die Ökonomie seiner Leitmotive“.

Für Ralf Rothmann begann das Schreiben mit Thomas Mann

Dass aus ihm ein vielfach preisgekrönter Schriftsteller werden sollte – ausgezeichnet unter anderem mit dem Wilhelm-Raabe-, Heinrich-Böll-Preis und Max-Frisch-Preis –, das war nicht unbedingt ausgemacht. Die ersten Kindheitsjahre verbringt Ralf Rothmann in Norddeutschland. Der Vater arbeitet auf einem Gut als Melker, dann findet er Arbeit in einer Kohlenzeche im Ruhrgebiet. Das Leben dort ist eng, prekär und rau, der Umgang ruppig. Heute würde einiges, was er in seiner Kindheit erlebt habe, wohl als Kindesmisshandlung gelten, sagt Rothmann.

Lesen ist dem stillen, zurückgezogenen Kind eine Zuflucht. Hinter den Buchdeckeln kann es sich für eine Weile verstecken vor den Umgangsformen in der Siedlung. In der Schule sei Deutsch das einzige Fach gewesen, das ihn interessierte, sagt er: „Meine Aufsätze waren berüchtigt, die waren nämlich sehr lang, weil ich eine so ausufernde Fantasie hatte, und darunter stand immer: Thema verfehlt!“

Über die richtig guten Sätze staunt Ralf Rothmann selbst

Mit 17, 18 entdeckt er Hermann Hesse: „Da entstand der ganz naive Impuls: Das möchte ich auf meine Art und Weise mit meiner eigenen Sprache auch machen.“ Mit 18 geht er nach Westberlin, arbeitet auf dem Bau, in Küchen und Kneipen, um schreiben zu können. Gedichte zunächst, irgendwann auch Prosa. „Stier“ erscheint 1991 und erzählt von der Jugendkultur der 70er Jahre im Ruhrgebiet, von Rockmusik, wilden Partys und ersten WGs; „Wäldernacht“ (1994) und „Milch und Kohle“ (2000) zeichnen die Szenerien des Wirtschaftswunderlandes und des Arbeitermilieus der 1950er und 1960er Jahre nach.

Er habe seinen eigenen Texten immer nur geglaubt, wenn sie von Erfahrung grundiert waren, sagt Rothmann. Man wisse als Autor selten, warum einem da etwas gelungen ist. „Die richtig guten Sätze, da steht man selbst staunend davor. Das kommt von irgendwo her. Wenn dieser Moment des Unwägbaren, des Überraschenden nicht mehr wäre, dann würde ich auch nicht mehr schreiben.“

Zehn Romane, acht Erzählungsbände hat der Suhrkamp Verlag veröffentlicht, dazu Gedichte, Notizen. Zuletzt ist neben der Erzählungssammlung „Hotel der Schlaflosen“ der Roman „Die Nacht unterm Schnee“ erschienen, mit dem Rothmann eine Trilogie abgeschlossen hat, die von den Wirkungen des Zweiten Weltkrieges auf die Generation seiner Eltern erzählt.

Auch in „Im Frühling sterben“ (2015) und „Der Gott jenes Sommers“ (2018) schreibt Rothmann, explizit entlang der eigenen Erfahrungswelt, der in Teilen realen, in Teilen imaginierten Biografie seiner Eltern. Er verwendet ihre Realnamen, Elisabeth und Walter, und füllt das Vakuum, das ihr lebenslanges Schweigen über Nazizeit und Krieg hinterlassen hat, mit konkretem Erleben. Detailliert recherchiert und fast sinnlich erfassbar schildert Rothmann die traumatisierende Lebenswelt seiner Eltern während der Weltkriegsjahre.

Sein Vater Walter, „ein hochanständiger Mann“ und „großer Schweiger“, wird mit 17 Jahren zur Waffen-SS zwangsrekrutiert. Seine Mutter Elisabeth – Rothmann zeichnet sie als harte, nach Vergnügungen dürstende Frau – wurde als junges Mädchen auf der Flucht aus Danzig von russischen Soldaten vergewaltigt. „Einmal hat mich einer geschnappt“, mehr als diesen Satz hat Rothmann nicht von ihr erfahren. Das Schicksal seiner Mutter hat Ralf Rothmann sich im letzten Band der Trilogie erschrieben – eine Annäherung, „von Liebe grundiert, auch wenn die Verhältnisse manchmal problematisch waren“.

Seine letzten Bücher sind in Travemünde entstanden, auch ein neuer Erzählband, dessen Titel er noch nicht verrät. Nach der Enge seiner Kindheit habe er immer „eine Sehnsucht ins Weite, ins Offene gehabt. Ich brauche das Meer, ich brauche Horizont, den Ausblick.“

