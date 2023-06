Tina Dico und mehr Tipps für Konzerte vom 23. bis 29. Juni in Kiel

Kiel. Schon ein paarmal gastierte Tina Dico in Kiel. Solo und mit ihren neuen Songs auf Dänisch passt die Singer-Songwriterin jetzt ideal zum Festival „Gewaltig leise“ im Amphitheater auf der Krusenkoppel.

Konzert der Woche: Tina Dico am Freitag, 23. Juni, bei „Gewaltig leise“ auf der Freilichtbühne Krusenkoppel zur Kieler Woche

Es ist nicht das erste Mal, dass Tina Dico mit „Bitte Små Ryk“ von 2022 ein Album herausbrachte, auf dem sie Lieder mit dänischen Texten singt. Bereits 2015 hatte sie „En håndfuld danske“ veröffentlicht. Ihre neuen Songs präsentiert die dänische Singer-Songwriterin in einer Solo-Show am 23. Juni beim Kieler-Woche-Festival „Gewaltig leise“ auf der Freilichtbühne Krusenkoppel.

Das neue Album hat die Folk-Pop-Sängerin unter ihrem Geburtsnamen Tina Dickow eingespielt, unter dem sie auch in Dänemark auftritt – als Tina Dico ist sie international unterwegs. Die Lieder darauf schwanken zwischen heiter und melancholisch. Und bestechen, wie stets bei Tina Dico, durch hohe kompositorische Qualität.

Tickets: 31,85 Euro, gibt’s auch im KN-Ticketshop

Sonnabend, 24. Juni: Emil Bulls im Radio Bob Rockcamp der Kieler Woche

Wären die nicht mal ’ne zünftige Alternative fürs Bayernzelt? Alternative-Metal Münchener Machart präsentieren Emil Bulls am Sonnabend, 24. Juni, ab 21 Uhr im Radio Bob Rockcamp. Obwohl 1995 von zwei ehemaligen Klosterschülern gegründet, wird in den eigenen Texten um Sex & Drugs & Rock ’n’ Roll kein großer Bogen gemacht. „Mixtape“ heißt das schon nicht mehr ganz so aktuelle jüngste Album von 2019 mit allerlei Coverversionen wie „Grenade“ (Bruno Mars) oder „The Hills“ (The Weeknd). Vielleicht haben die Buam ja auch ein paar neue Songs dabei.

Eintritt frei

Sonntag, 25. Juni: ABC auf der Fördebühne der Kieler Woche

„The Look Of Love“ ist einer dieser Songs aus den Eighties, die einen gewissen Ewigkeitscharakter haben. Die sich nicht so einfach totnudeln lassen. Und auf den natürlich die allermeisten Besucher beim Konzert der britischen Pop-Band ABC am Sonntag, 25. Juni, ab 20.30 Uhr auf der Fördebühne warten werden. Aber ABC, seit 1997 das Soloprojekt von Bandgründer und Sänger Martin Fry, haben nach dem Debütalbum „The Lexicon of Love“ (1982) noch weitere lohnende Werke wie „Beauty Stab“ (1983) und „Alphabet City“ (1987) rausgebracht – und 2016 „The Lexicon Of Love II“.

Eintritt frei

Donnerstag, 29. Juni: Lina Bó im Prinz Willy

„Die Wut im Bauch / Die Lust ist weiblich / Und auch die Nacht / Auch dich hat eine Frau auf die Welt gebracht“, singt Celina in „Weiblich“, Titelsong des Debütalbums des Duos, das sie mit Luca Bó bildet. Gemeinsam sind sie Luna Bó und machen quirligen Pop mit Tiefgang irgendwo zwischen Manu Chao und Zaz. Celinas Vater, ein Geigenbauer, spielt in Bands – auch mit ihrer Mutter, einer Kubanerin, die aus Miami stammt. Luca Bós Mutter ist Musiklehrerin. Begegnet sind sich Celina und Luca beim Studium an der ArtEZ University of Arts in Arnheim – und gründeten das Duo Lina Bó. Am 29. Juni kommen sie um 20 Uhr ins Prinz Willy.

Eintritt: 1,50 Euro (für die Musiker geht der Hut rum)

