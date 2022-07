Tipps für Kiel und die Region am 14. Juli 2022

Kiel. Liebe Leserinnen und Leser,

das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) ist voll durchgestartet und verzeichnet anständige Besucherzahlen nahe beim Stand von vor Corona 2019. Für das letzte Quäntchen Zurückhaltung sorgt wohl immer noch eine gewisse Pandemie-Angst und vermutlich auch die unsichere wirtschaftliche Situation.

Es kann hier und da auch andere Gründe geben: Da die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt zum ersten Mal in der Geschichte des SHMF ganz ohne ein klassisches Orchesterkonzert auskommen muss, hatte Intendant Christian Kuhnt die Kieler auf Neumünster als Alternative verwiesen. Die technisch und finanziell aufwendige, akustisch jedoch erstklassige „Philharmonie in der Wunderino Arena“ in Kiel wurde auf alleiniges Drängen des SHMF zwar extra auf stolze 1500 Plätze ausgelegt, wird nun vom Festival aber (anders als etwa vom NDR Elbphilharmonie Orchester) gar nicht genutzt. Der Verweis auf Neumünster scheint nicht gut funktioniert zu haben. Das Konzert mit der Kammerphilharmonie Bremen ist jedenfalls trotz Daniil-Trifonov-Starfaktor als Solist in Brahms‘ populärem Erstem Klavierkonzert bei weitem nicht ausverkauft ... Da wird man die Gründungstadt des SHMF an der Förde wohl im kommenden Jahr besser bedienen müssen, ohne Neumünster dabei zu vergessen.

Ein Hotspot lebendigster Kultur im Land ist und bleibt Büdelsdorf. Einerseits wegen der Nordart in den Hallen der Carlshütte. Andererseits aber wegen der inspirierenden Proben des Schleswig-Holstein Festival Orchestra in der ACO Thormannhalle gleich angrenzend. Es kann keinen besseren Kultur-Trip-Tipp geben, als die jungen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt bei ihrem begeisterten Kampf zu beobachten, sich wesentliches Repertoire der Orchesterkunst gemeinsam möglichst optimal anzueignen. Nach dem Probenbesuch und einem Imbiss im kleinen Bistro geht es dann zum großen Staunen über XXL-Kunst, XXL-Kitsch und Lohnendes in kleineren Formaten nur ein paar Meter weiter auf die Nordart ...

Sehenswert

Hörenswert

Liebenswert

Beachtenswert

Freizeitwert

Mehr Lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews.

Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ein kulturreiches Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Konrad Bockemühl, KN-Kulturchef Dr. Christian Strehk, Reporter Thomas Bunjes, Reporter

Ihre Ruth Bender, Reporterin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Post aus dem Newsroom: Der Newsletter der KN-Chefredaktion. Montag bis Freitag. Immer gegen 17 Uhr die Top-News des Tages. Hier abonnieren.

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren.

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren.

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren.

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.