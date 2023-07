Honey Lake Sessions und mehr Konzerttipps für Kiel und Region ab 20. Juli

Kiel. Zwar soll es am Wochenende eher wechselhaft werden und ein paar Regenschauer geben, aber das steckt man als norddeutscher Open-Air-Konzertgänger bekanntlich locker weg.

Festival der Woche: Honey Lake Sessions vom 20. bis 23. Juli in Honigsee

Einen Neustart unternehmen die Honey Lake Sessions vom 20. bis 23. Juli in Honigsee. Ein Großbrand in einer Scheune auf dem Gehöft, das Schauplatz des Festivals ist, hatte im April das gesamte Equipment vernichtet. Viele helfende Hände und Spenden haben es ermöglicht, dass die Honey Lake Sessions nun doch zum dritten Mal live und open air über die Bühne gehen können – wie gewohnt mit einem höchst spannenden Musikprogramm abseits des Mainstreams. Mehr Infos gibt es unter www.honeylake.live.

Tickets: von 5,50 bis 90 Euro bei Tix for Gigs

Donnerstag, 20. Juli, bis Sonntag, 23. Juli: Lalafestival auf Gut Ovendorf bei Negenharrie

Zu den unkonventionellen Festivals im Land zählt das Lalafestival auf Gut Ovendorf bei Negenharrie. Organisiert wird es ehrenamtlich und gemeinnützig von Kulturschaffenden. Ob auf dem „akustischen Acker“, im „Subsilo“ oder auf der „Waldinsel-Bühne“, ob Musik, Kino oder „freilaufende Künste“ – das Lalafestival vom 20. bis 23. Juli ist ein Pool für kreative Entdeckungsreisen und für die „Kunst zu feiern“, so lautet das Festivalmotto. Infos unter www.lalafestival.org.

Tickets: Der Vorverkauf ist vorbei, es gibt aber laut Veranstalter ausreichend Tickets ab Donnerstag direkt beim Festival. Infos unter www.lalafestival.org.

Freitag, 21. Juli: Duo Hand in Hand im Lutterbeker

Annett Lipske und Beate Wein sind das Duo HandinHand. Seit 2003 reisen sie durch den deutschsprachigen Raum und gastieren am 21. Juli ab 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek. Im Gepäck haben die beiden Musikerinnen „Straßenswing, Barfussbossa, Firlefunk“, wie es auf ihrer Bandhomepage heißt. „Knallbunt“ haben sie ihr aktuelles Album getauft, und so klingt auch ihre Musik.

Karten: 18 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker), Vorbestellung unter Tel. 04343/9442

Sonnabend, 22. Juli: Festival „Through The Night“ in der Pumpe und Prinz Willy am Tatort Hawaii

„Through The Night“ soll es laut Festivalmotto am 22. Juli ab 20 Uhr im Roten Salon der Kieler Pumpe gehen. Auf dem Programm steht Electro. Sein Live-Debüt gibt an diesem Abend Bicker. Einst Teil der Kieler Dark-Electro-Formation Abscess, ist Jan Bicker nun schon länger solo mit Electro, Dark Ambient und Industrial unterwegs. Aus Leipzig reisen Amnistia an, Stefan Schötz und Tino Claus haben sich in 20 Jahren mit ihrem atmosphärischen Dark Electro und EBM etabliert. Martin Rudefelt und Torny Gottberg bilden das schwedische Duo Cryo, ebenfalls ein Top-Act in der Electro-Szene. Die Aftershow-Party gestaltet DJ Step 6, Resident DJ aus dem KIR Hamburg.

Tickets: im Moment nicht verfügbar

Entspannter musikalischer Genuss inklusive Wellenrauschen und Möwengeschrei erwartet die Gäste der Prinz-Willy-Bühne am Tatort Hawaii am Strand in Stein. Vier Acts sind dort am 22. Juli ab 18 Uhr zu hören. „Jazz-Liedermaching“ hat der Kieler Singer-Songwriter Rainer Lebemann seinen Stil getauft. Das Baltic Jazz Duo – Ernesto Chanchan, Gitarrist aus San Salvador, und Martina Vogel, Sängerin/Flötistin aus Hamburg – hat sich einst auf dem Lalafestival kennengelernt und interpretiert Klassiker aus Bossa und Blues. Die Americana-Songs der Singer-Songwriterin Lucie Glang alias Lucia sind verwandt mit denen von First Aid Kid, und die Kieler Band Isa van Krøll verschmilzt Pop und Disco.

Eintritt kostenlos, für die Musiker geht der Hut rum

Sonntag, 23. Juli: Die Chorwürmer in der Forstbaumschule

In der Forstbaumschule singen am 23. Juli ab 15 Uhr Die Chorwürmer, der inklusive Chor der Kieler Rock & Pop Schule. Seit 2015 beweist die Formation, mit welcher Leidenschaft und Energie Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam singen können. Seit Mai 2022 leitet Andreas Melcher Die Chorwürmer, und seit September 2022 begleitet Manuel Loy den Chor auf Gitarre und Keyboard.

Eintritt frei

Donnerstag, 27. Juli: Koza Mostra in der Räucherei

Bereits im vergangenen Jahr mischten Koza Mostra die Kieler Räucherei mit ihrem wilden Mix aus Ska, Rock, Balkan, Punk und Rebetiko gehörig auf. Am 27. Juli um 20 Uhr kehrt die griechische Band nun dorthin zurück auf die Bühne. Mit ihrem Song „Alcohol Is Free“ belegten Koza Mostra 2013 im Finale des Eurovision Song Contests in Malmö den sechsten Platz. Das Vorprogramm übernehmen Plastic Skanksters aus Kiel.

Tickets: 11,70 Euro im KN-Ticketshop

KN