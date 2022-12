﻿Tipps für Konzerte in Kiel und der Region bis 29. Dezember

Kiel. Es geht zwar bisweilen auch vor- und nachweihnachtlich besinnlich zu, in der Kieler Schaubude allerdings wird gehörig gerockt.

Konzert der Woche: Giora Feidman am Dienstag, 27. Dezember in der Nikolaikirche

Auf Tour mit seinem Programm "Friendship" gastiert der weltberühmte Klarinettist Giora Feidman am 27. Dezember ab 20 Uhr in der Kieler Nikolaikirche. Der als "König des Klezmer" gerühmte 86-jährige Musiker ist anlässlich seines 75-jährigen Bühnenjubiläums weltweit unterwegs, um seine Friedensbotschaft zu verkünden – der verbindenden Kraft der Musik. Auf dem Programm stehen populäre Werke der Klezmer- und Weltmusik.

Begleitet wird Feidman von Sergej Tcherepanov, Dozent für Klavierbegleitung und Orgelspiel an der Lübecker Musikhochschule und seit 2003 Kirchenmusiker und Organist in der Petrikirche zu Bosau am Plöner See.

Tickets für das Konzert von Giora Feidman: ab 44,90 Euro

Freitag, 23. Dezember: Konzert von Ari Gold X Theo in der Schaubude

Nach ausgiebiger Tour kehrt das Kieler Hip-Hop-Duo Ari Gold X Theo am 23. Dezember ab 20 Uhr für sein Jahresabschlusskonzert zurück, um in der Schaubude nicht nur, aber auch Songs seines aktuellen, zweiten Albums "Liebe für Alles" zu performen. Bringt druckvolle Bässe, lyrisches Rapping und viel gute Laune mit. Mit Liebe für Oldschool und Kopfnicken, dezent modernisiert, rappen Ari Gold und Theo über Liebe, Respekt und Menschlichkeit, spießen gesellschaftliche Probleme auf in ihren Lyrics und Flows. Den Support übernehmen Tone, MoneyM und Redeyes.

Tickets für das Konzert von Ari Gold X Theo: 14,30 Euro (Tix for Gix)

Sonntag, 25. Dezember: Konzert von Typhoon Motor Dudes + Rotze

Spätestens wenn Thypoon Motor Dudes im Konzertkalender auftauchen, ist klar, das Weihnachten ist. Zuverlässig wie Knecht Ruprecht taucht die Kieler Rockband dann in der Schaubude auf, diesmal am 25. Dezember um 20 Uhr. Und weil Tradition nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers ist, gibt's musikalische Unterstützung von der Band Rotze.

Tickets für das Konzert von Typhoon Motor Dudes + Rotze: 12,10 (Tix for Gix)

Montag, 26. Dezember: Konzert von Rio Bravo in der Schaubude

Gemeinhin knackvoll ist die Schaubude, wenn die Kieler Band Rio Bravo dort allweihnachtlich zur gepflegten Rock'n'Roll-Sause bittet. Am 26. Dezember ab 20 Uhr wollen Bruno Ford, Ron Sheppert, Diamond Dave und Tom Banx wieder gehörig Gas geben und den Laden in einen Hexenkessel verwandeln. Auf dem Programm stehen bewährte Kracher wie "Good Golly Miss Molly", "Hey Baby!" oder "I Can't Explain". Satte 25 Jahre haben Rio Bravo bereits auf dem Buckel – und der Vierer beweist, dass die Klassiker noch immer immense Power haben, wenn man sie denn nur richtig anpackt.

Tickets für das Konzert von Rio Bravo: 11 Euro (Tix for Gix)

Dienstag, 27. Dezember: Konzert von Lena Fink-Stoltenberg im Lutterbeker

Ihr Programm mit dem Titel "Erinnern" präsentiert die Singer/Songwriterin Lena Fink-Stoltenberg am 27. Dezember ab 20 Uhr im Lutterbeker. Es sind Lieder und Gedichte, die sie bereits in ihrer Jugend geschrieben hat – inspiriert von den Fragen ans Leben. Die Texte singt Lena Fink-Stoltenberg auf Deutsch, Englisch, Schwedisch oder Spanisch, appelliert darin an Verständnis, Mitgefühl, Freude, Veränderung und Hoffnung.

Mittwoch, 28. Dezember: Eine kleine Groovemusik im Statt-Café

Eine spezielle Mischung aus Groove und Jazz wird auch in diesem Dezember im Kieler Statt-Café in der Andreas-Gayk-Straße geboten. Unter der bewährten Leitung von Stephan Dettmers an der Hammond Orgel wird dort am 28. Dezember ab 20 Uhr mit bekannten musikalischen Weggefährten ein Groove-Feuerwerk gezündet: Boris Ehlers (Schlagzeug), Jens Tolksdorf (Saxofon) und Sönke "Söny" Liethmann (Percussion). Was den Gitarristen betrifft, ist man offenbar noch auf der Suche.

Eintritt frei – Hutspende erbeten