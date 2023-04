Tipps für Konzerte in Kiel und der Region vom 7. bis 13. April

Recht übersichtlich gestaltet sich in Kiel und Umgebung das Konzertaufkommen an und gleich nach den Ostertagen. Doch wer sich suchet, der findet dennoch in den Nischen ein paar appetitliche akustische Verlockungen, die das Hochkommen vom heimischen Sofa lohnen.

Kiel. Ihre Schatten werfen bereits die idyllischen Honey Lake Sessions vom 20. bis 23. Juli in Honigsee voraus. Der Vorverkauf für die dritte Ausgabe des Open-Air-Festivals ist gestartet, und quasi als Botschafter der Honey Lake Sessions bestreiten Conic Rose das „Konzert der Woche“.

Konzert der Woche: Conic Rose am 11. April in der Hansa48

Die Lust am eigenen Klang und Improvisationsfreude prägen die Musik der Berliner Band Conic Rose. In der Hansa48 präsentiert das Quintett quasi als Vorbote der dritten Honey Lake Sessions im Juli in Honigsee sein Debütalbum „Heller Tag“. Dessen zwölf Songs sich stilistisch schwer fassen lassen. Hier paaren sich Indie-Pop, Jazz, Ambient und Electronica, verschmelzen Einflüsse von J.S. Bach, Krautrock, Thom Yorke oder Bands wie Bonobo.

Trompeter Konstantin Döben und Pianist/Keyboarder Johannes Arzberger kannten sich schon aus der Band von Clueso, zu Conic Rose zählen außerdem Gitarrist und Multiinstrumentalist Bertram Burkert, Bassistin Franziska Aller und Silvan Strauss am Schlagzeug.

Tickets: 16 Euro im Vorverkauf (plus Gebühren) bei Tix for Gigs, 20 Euro an der Abendkasse

Freitag, 8. April: Schroeter und Breitfelder im Lutterbeker

Alte Bekannte und doch stets einen Tipp wert sind die Kieler Blues-Größen Georg Schroeter und Marc Breitfelder. Diesmal schlagen der singende Pianist und der Bluesharp-Virtuose am 8. April um 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek auf. Wo wie stets gut abgehangener Blues und Boogie auf dem Programm steht. Aufgestockt zum Trio durch Martin Röttger am Cajón.

Karten: 22 Euro (Vorverkauf im Lutterbeker, Vorbestellung unter Tel. 04343/9442

Mittwoch, 12. April: Schmyt im Max Nachttheater

Hochverlegt von der Pumpe ins Max Nachttheater wurde das Konzert von Schmyt am 12. April ab 19.30 Uhr. Kein Wunder, schließlich landete sein Debütalbum „Universum regelt“ im Juli 2022 auf Platz 6 der deutschen Charts. Zuvor hatte der im nordrhein-westfälischen Viersen aufgewachsene Julian Paul Schmit bereits Singles mit Cro, RIN, Haftbefehl und Bausa aufgenommen. Seine EP „Gift“ brachte dem Sänger, Songwriter und Producer vor zwei Jahren Nominierungen für den Preis für Popkultur, den New Music Award und die 1LIVE-Krone ein.

Tickets: ausverkauft!

Donnerstag, 13. April: Reis Against The Spülmachine in der Pumpe und Blondy Brownie im Prinz Willy

Unter dem Motto „Radio Reis – Die Hitwelle“ nimmt das Duo Reis Against The Spülmachine am 13. April ab 20 Uhr im Roten Salon der Pumpe private Radiosender auf die Schippe. „Die Gute-Laune-Liedermacher drehen wieder voll auf und versprechen nur Knüller. Alles auf einer Frequenz, die auch ohne Sendemast überall gut ankommt“, heißt es in der Ankündigung zum dritten Programm der Songparodisten Hanke Blendermann und Philipp Kasburg. Da wird aus Falcos „Amadeus“ eine „Hammer Teewurst“, und Elvis tummelt sich „In the Netto“.

Tickets. 20,50 Euro im KN-Ticketshop

Hinter dem Bandnamen Blondy Brownie verbergen sich die belgischen Singer-Songwriterinnen Aurélie Muller und Catherine De Biasio. Ihr neues Album „Club Cha-cha-cha“, das sie ab 20 Uhr im Prinz Willy präsentieren, haben sie in den Ardennen aufgenommen, bevor es dann von John McEntire (Tortoise, The Sea and Cake, Gastr Del Sol) in Portland, Oregon, abgemischt und produziert wurde. Herausgekommen sind acht schillernde Popsongs, die an Bands wie Stereolab, Broadcast oder eher noch Superorganism erinnern.

Eintritt: 1,50 Euro (im Publikum geht der Hut rum)