Es ist nicht zu leugnen: Allmählich dünnt das Konzertprogramm in Kiel vorweihnachtlich rein quantitativ betrachtet aus. Ein paar durchaus lohnende Termine finden sich trotzdem noch. Nachdrücklich empfohlen sei das Konzert von Abi Wallenstein & Blues Culture im Kieler Kulturforum.

Tipps für Konzerte in Kiel vom 16. bis 22. Dezember

Kiel. Aber auch für Metalheadz, Freunde des Jazz, Shanty-Rock-Liebhaber und Fans der frühen AC/DC gibt’s was zu hören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konzert der Woche: Abi Wallenstein & Blues Culture am 16. Dezember im Kulturforum

Stets einen Besuch wert – und nicht nur zu den traditionellen Auftritten zur Weihnachtszeit wie jetzt wieder am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr im Kieler Kulturforum – sind die Konzerte von Abi Wallenstein & Blues Culture. Die Hamburger Blues-Eminenz Wallenstein macht dem Blues gehörig Beine mit seinen packenden Riffs und seiner kratzigen Charakterstimme, dazu bläst Steve Baker energisch seine Bluesharp, Martin Röttger rollt trommelnd den kräftig gemusterten Teppich aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stilistisch reicht die Palette von traditionellem Blues über treibenden Boogie bis zu kernigem Blues-Rock. Selbstverständlich wird bei diesen alten Hasen auch mal mittendrin flott losimprovisiert.Tickets für das Konzert von Abi Wallenstein & Blues Culture: 22 Euro zzgl. Gebühr, Abendkasse 25 Euro am Infotresen der Stadtgalerie Kiel und in der Tourist-Information Kiel

Freitag, 16. Dezember: Wolf Barsch in der Räucherei

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nach einer corona-bedingten Pause meldet sich die Kieler Band Wolf Barsch mit ihrer Weihnachtsfeier zurück. Am 16. Dezember wollen Sänger Olaf Grobe, Peter Kaluza (Gitarre, Gesang), Jörg Minkenberg (Gitarre, Gesang), Arne Paasch (Bass), Axel Prange (Akkordeon, Gesang) und Sascha Werner (Schlagzeug) mit ihrem Shanty-Rock seemännischen Schwung bringen in die Kieler Räucherei. Den Abend eröffnet um 20 Uhr die Band Circus Rhapsody aus Berlin.

Der Eintritt ist frei.

Sonnabend, 17. Dezember: Rocker in der Räucherei + X-Mosh in der Schaubude

Lieblingssongs aus der Frühphase von AC/DC mit dem legendären Sänger Bon Scott hat die Kieler Band Rocker im Gepäck, wenn sie am 17. Dezember um 20 Uhr die Bühne der Räucherei entert. Benannt nach einer AC/DC-Nummer von 1975, ging der Fünfer aus der Kieler Band Gutbucket hervor und wird verstärkt durch Tim Dammann, Sänger der Hamburger Hardrock-Band Hardbone. AC/DC-Fans dürfen sich an diesem Abend auf ein paar selten gespielte Kracher von Angus Young und Co. freuen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tickets für das Konzert von Rocker: 10 Euro im Vorverkauf zzgl. Gebühren, Abendkasse 15 Euro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Mindestens so laut, wenn nicht noch ein wenig lauter, wird's an diesem Abend in der Kieler Schaubude, wo ab 20 Uhr der X-Mosh ansteht. Gleich drei norddeutsche Bands werden sich nacheinander die Bühne teilen: Obskura mit Death- und Thrash-Metal, der Thrash-Metal-Fünfer Extinct und die 2014 gegründete Pagan-Death-Metal-Band Nordic Raid.

Tickets für X-Mosh: 12 Euro im Vorverkauf plus Gebühren, 15 Euro Abendkasse (Tix for Gix)

Mittwoch, 21. Dezember: Hanseatic Reunion Quartet im Kulturforum

Den Kieler Saxofonisten Jens Tolksdorf holt das Hanseatic Reunion Quartet aus Lübeck für sein Konzert am 21. Dezember ab 20 Uhr im Kulturforum Kiel auf die Bühne. Die Formation ging 2018 aus dem "Axel Fischbacher Quartett" hervor und besteht aus Axel Fischbacher (Gitarre), Peter Ortmann (Klavier), Volker Heinze (Kontrabass) und Roland Höppner (Schlagzeug). Auf dem Programm stehen populäre Stücke querbeet durch den Jazz und auch eigene Kompositionen.Eintritt für das Hanseatic Reunion Quartet: 15 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr / Schüler, Schülerinnen und Studierende: 8 Euro (nur Abendkasse)