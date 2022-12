Enttäuschende Nachricht für alle Torfrock-Fans, die das Konzert der Band am Donnerstag, 15. Dezember, in Kiel besuchen wollten: Wie die Musiker auf Facebook bestätigten, muss ihr Auftritt ausfallen. Woran das liegt und ob es schon einen Nachholtermin gibt, erfahren Sie hier.

Kieler Torfrock-Konzert am 15.12.2022 in der Pumpe fällt aus

Kiel. Wenige Stunden vor ihrem Auftritt in der Kieler Pumpe hat die Band Torfrock ihr Konzert am Donnerstag, 15. Dezember 2022, abgesagt. Am späten Nachmittag meldeten sich die Musiker mit einem emotionalen Statement bei Facebook: „Leider müssen wir Euch mitteilen, dass unsere beiden Auftritte heute (15.12.) in der Pumpe Kiel und morgen (16.12.) in der Sporthalle Hamburg aufgrund einer Corona-Erkrankung eines Bandmitgliedes nicht stattfinden können. Wir sind geschockt (...)“.

Beide Termine für die kultige „Bagaluten-Wiehnacht“ sollen laut Torfrock nachgeholt werden, in Hamburg am 22.12.2023. Für Kiel stehe noch kein Termin fest. Die Kieler Pumpe versichert auf ihrer Internetseite, an einem Ersatztermin zu arbeiten. „Alle Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Infos folgen“, so die Veranstalter.