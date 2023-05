﻿Tourstart: So war das Konzert von Herbert Grönemeyer in Kiel

Wieder auf dem Marktplatz

Ein lautes Lebenszeichen will das 32. Bluesfest Eutin setzen, Motto: „The Blues is still alive“. Organisator Helge Nickel und seine Baltic-Blues-Crew haben ein attraktives Line-up gestrickt, um wieder rund 15 000 Gäste vom 18. bis 21. Mai zu einem der größten Bluesfestivals Europas zu locken.