﻿Herbert Grönemeyers Konzert in Kiel: Es war eine kollektive Lebensfeier

Kiel. Sie wollen ihn einfach nicht gehen lassen. Und er will einfach nicht gehen. Satte drei Zugabeblöcke offeriert Herbert Grönemeyer seinen Fans bei seinem knapp dreistündigen Konzert zum Tourauftakt in der ausverkauften Wunderino-Arena. Der Popstar badet, ein breites Lächeln im Gesicht, wohlig im euphorischen Kieler Jubel. „Das ist ein erster Testlauf“, hatte Grönemeyer mitten im Konzert gesagt. „Ich denke, wir haben Chancen. Die Chancen stehen gut.“

Das ist natürlich eine bewusste Untertreibung. „Wir geben alles, damit es ein Zueinander wird“, hatte Grönemeyer, eine achtköpfige Band im Rücken, nach „Das ist los“ versprochen, zweiter von satten 33 Songs an diesem Abend. Sein Publikum macht es ihm leicht. Singt laut mit, vor allem bei den Klassikern wie „Männer“, „Was soll das“, „Dein Weg“, „Mensch“, „Vollmond“, „Musik nur, wenn sie laut ist“. Vor „Bochum“ mosert Grönemeyer scherzhaft: „Kennen die wenigsten. Eins von den Stücken, die muss man spielen, damit sie weg sind.“

Wenn er nicht hinten bei der Band am E-Piano steht oder an einem Klavier sitzt, das manchmal vorn am Steg wie von Zauberhand aus dem Boden des zungenförmigen Stegs klappt, tigert der 67-Jährige da oben herum. Hyperaktiv. Ein Energiebündel, das Dampf ablassen muss. Hüpft, tanzt, schwingt die Hüften, dreht sogar mal eine Pirouette. Ballt die Faust. Jauchzt „Ja!“. Wirft das ganze Konzert über mit Superlativen um sich. „Spitze!“, „Klasse!“ Ruft: „Jawoll!“, „Herrlich!“ und „Wunderbar, wunderbar!“ Der Mann wäre auch ein prima Motivationstrainer.

Herbert Grönemeyer erinnert sich an Kieler Konzert 1981 im Ball Pompös

„Singt es!“, bellt Grönemeyer bei „Sekundenglück“, kommandiert: „Los jetzt!“ Muss er gar nicht, die Fans machen das schon. Kurz wird’s ein wenig nostalgisch, da erinnert sich „Herbie“ an sein erstes Konzert in Kiel – 1981 im Ball Pompös, heute das Max Nachttheater. Da war sein zweites Album raus mit dem schlichten Titel „Zwo“. Politisch wird’s auch mal, da sagt Grönemeyer vor dem neuen, aufrüttelnden Song „Oh Oh Oh“: „Jeder Protest hat sich in der Geschichte irgendwann gelohnt.“

Große Gefühle gibt’s ohnehin zuhauf. Aber auch mal kleinere, stillere: Vor „Mensch“ fliegt ein Teddy auf die Bühne, Grönemeyer hebt ihn auf, nuschelt „danke schön, das war jetzt nicht nötig“, singt und legt bald das Kuscheltier behutsam an den Bühnenrand. Das Lied gerät zur hymnischen, kollektiven Lebensfeier, der Beifall ist bombastisch. Grönemeyer jauchzt. „So’n Applaus haben wir selten gehört!“

Herbert Grönemeyer spielte in Kiel hin und wieder auch am aufgeploppten E-Piano. © Quelle: Frank Peter

„Danke schön, danke schön, tschüss!“ Kurz vor 22 Uhr joggt Grönemeyer das erste Mal von der Bühne, seiner Band hinterher. „Currywurst fehlt noch“, brummt einer im Rang. „Natürlich“, antwortet eine andere. Doch den Fast-Food-Klassiker serviert Grönemeyer bis zum Schluss nicht. Stattdessen wird an der Zungenspitze der Bühne ein Unplugged-Set aufgebaut. Es folgt eine jazzige Akustik-Version von „Flugzeuge im Bauch“, das Grönemeyer als „das Lied vom Flughafen“ ankündigt und sogar mal im Falsett singt. „Zeit, dass sich was dreht“ und das rockige „Bleibt alles anders“ sorgen gleich danach für Schub.

„Das nennt man Kielholen. Das schönste Kielholen, das man sich vorstellen kann“, sagt Grönemeyer und freut sich vor der zweiten Zugabe. „Wir waren wirklich unter Druck, aber das ist eine wunderbare Fähre, ihr habt uns rübergetragen. Vielen Dank!“ Dann wächst „Urverlust“ von einer Ballade zur Hymne, „Halt mich“ rührt zuverlässig, und als hier der Beifall zu früh einsetzt, wedelt Grönemeyer mit dem Zeigefinger, grinst und zelebriert am Klavier noch die Schlussakkorde. Nach „Demo (Letzter Tag)“ stellt er seine Band vor, die nach vorn geströmt ist. „Lauter wunderbare Männer, schöner geht’s kaum.“

Konzert von Herbert Grönemeyer in Kiel: Noch ein drittes Mal Zugaben

Laut und ausdauernd singt die Menge das „Oooeee-oooeee-oooeee“ aus „Zeit, dass sich was dreht“ – mit Erfolg, erst Grönemeyer, dann seine Band, kehren tatsächlich ein drittes Mal zurück. Zunächst zwei Balladen, „Lebensstrahlen“ und „Land unter“. Dann kündigt Grönemeyer „ein Lied zur Erfrischung“ an, meint „Mambo“ und juxt: „Mit der Nummer hat selbst die Band nicht mehr gerechnet.“ Grönemeyer singt, Grönemeyer tanzt. Die Menge auch. „Immerfort“ setzt den Schlusspunkt. „Habt einen schönen Sommer“, wünscht „Herbie“ seinen Fans. „Ihr wart grandios!“

