﻿Tourstart: So war das Konzert von Herbert Grönemeyer in Kiel

Kiel. Die Becker-Faust ist legendär. Aber es gibt auch eine Grönemeyer-Faust. Die geht so ähnlich, und die ballt der Popstar schon gleich dem ersten Lied: „Tau“, vom neuen Album „Das ist los“. Schickt ein halb-gejauchztes „Ja!“ hinterher. Diese Kombination wird es in den kommenden knapp drei Stunden noch diverse Male geben.

Konzert von Hrerbert Grönemeyer: Der erste Eindruck

Herbert Grönemeyer ist ein Energiebündel da oben auf der Bühne. Tigert hin, tigert her, der positive Druck muss raus. Die Menge singt gleich mit, auch beim zweiten Song „Das ist los“, dann bei „Bist du da“, bei „Sekundenglück“, wo Grönemeyer befiehlt: „Singt es!“ Muss er gar nicht. Er hält den Fans mit ausladender Geste das Mikro hin. Wedelt mit den Armen. „Los jetzt!“ Genießt dann sichtlich den Beifall, breitet die Arme aus wie Kate Winslet am Bug der „Titanic“.

Konzert von Herbert Grönemeyer: Das Programm

Da passt natürlich so einiges in knapp drei Stunden. „Bochum“ natürlich, vor dem Grönemeyer scherzhaft mosert: „Kennen die wenigsten. Eins von den Stücken, die muss man spielen, damit sie weg sind.“ Oder ein jazziges, akustisches „Flugzeuge im Bauch“, das Grönemeyer als „das Lied vom Flughafen“ ankündigt. „Männer“, „Was soll das“, „Bleibt alles anders“, „Vollmond“ mit diesem ZZ Top-Gedächtnisriff, „Fisch im Netz“ („jetzt ein Lied, das so gut hierher passt“), „Musik nur, wenn sie laut ist“, „Alkohol“, „Zeit, das sich was dreht“, „Halt mich“, „Kopf hoch, tanzen“, „Der Weg“, „Mensch“, „Mambo“, neue Songs wie „Behutsam“, „Eine Tonne Blei“, „Deine Hand“, „Der Schlüssel“, „Oh Oh Oh“.

Konzert von Herbert Grönemeyer: Das Publikum

Wohl dem, der solche Fans hat. Nicht nur die hier in Kiel lieben den Mann einfach. Dem Jubel, vor allem zum Ende hin, darf mit Fug und Recht das schon leicht abgegriffene Attribut „ohrenbetäubend“ verliehen werden. Natürlich wird mitgesungen, bei den Klassikern laut und Zeile für Zeile. Grönemeyer wird überschüttet mit Beifall, in dem er wohlig badet. Vor „Mensch“ fliegt ein Teddy auf die Bühne, Grönemeyer hebt ihn auf, nuschelt „dankeschön, das war jetzt nicht nötig“, singt und legt bald das Kuscheltier behutsam an den Bühnenrand.

Konzert von Herbert Grönemeyer: Was in Erinnerung bleibt

Grönemeyers Spruch vor der zweiten, vehement geforderten Zugabe: „Das nennt man Kielholen. Das schönste Kielholen, das es gibt.“

Fazit

Ein Tourauftakt, der für die restlichen Stationen Maßstäbe gesetzt hat.

KN