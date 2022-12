﻿„Goldener Boden“: Ulrike Dotzers Familienepos zwischen New York, Pommern und Kiel

Die Friseursalons, die ihre Tanten bis in die Neunzigerjahre betrieben, sind den meisten Kielern ein Begriff. Jetzt hat die Fernsehjournalistin Ulrike Dotzer aus der Familiengeschichte einen Roman gemacht. Über vier Generationen, die es von Vorpommern über New York nach Kiel verschlägt. Im voll besetzten Literaturhaus stellte sie das Buch vor.

Kiel. Als Teenager, da war sie vielleicht 14, hat sie unter dem Arm des Großvaters die Tätowierung entdeckt. Das SS-Zeichen. „Das hat mich damals sehr umgetrieben“, erzählt Ulrike Dotzer. Und dann ist da die wechselvolle Familiengeschichte, die von Vorpommern über New York erst zurück nach Stolp, dann nach Thüringen in die Sowjetisch besetzte Zone (SBZ) und schließlich nach Kiel führte.

In ihrem Debütroman „Goldener Boden“ hat die Journalistin, die als Volontärin bei den Kieler Nachrichten ihre Laufbahn begann und seit 2001 beim NDR das Arte-Programm leitete, die Geschichte von vier Generationen zusammengeführt. Ein bildreiches Panorama von 1896, als der junge Georg Hirsch aus Pommern auszieht, in Manhattan die Schönheit zu suchen, bis in die Wirtschaftswunderzeit der Fünfzigerjahre und zu dem erfolgreichen Friseurunternehmen, das seine Tochter Clara in Kiel aufbaut.

Ulrike Dotzer will historische Zusammenhänge herstellen

„Ich wollte durch die Zeiten Zusammenhänge herstellen“, sagt Ulrike Dotzer im voll besetzten Literaturhaus, wo sie das voluminöse Werk auf Einladung der Gesellschaft für Stadtgeschichte vorstellt. „Georg zum Beispiel ist bestimmt mit dem Gedanken der Toleranz aus New York zurückgekehrt. In der NS-Zeit dagegen gab es ein sehr anderes sittliches Gerüst.“ Den Blick auch darauf und auf diese „große Begeisterung der Menschen“ zu richten, ist ihr wichtig.

Es geht um Flucht und Vertreibung, um Durchhalten, Ankommen und – frei nach dem Amerikanischen Traum – um das Sich-Hocharbeiten. Und darum, wie unterschiedlich der Heimatbegriff erscheint, je nachdem, ob einer als Auswanderer freiwillig zurückkehrt oder als Flüchtling in Schleswig-Holstein landet.

Dotzer findet dafür plastische Bilder fürs Kopfkino. Sie macht das trubelige Manhattan vor 1900 lebendig und die ersten verstörenden Eindrücke nach Kriegsende im zerstörten Kiel. Mit großer Liebe zum kleinsten Detail schildert sie die Einrichtung in Claras „Salon Rosalie“ in der Herderstraße oder breitet die Mentalitäten im Vier-Generationen-Haushalt aus. Und in der akribischen Recherche scheint in der langjährigen Fernsehjournalistin auch die studierte Historikerin auf.

Für ihr Familienepos hat Dotzer auch im Kieler Stadtarchiv geforscht

Sie hat in Archiven geforscht, im Auswanderermuseum Ballinstadt im Computer die Reisedaten des Urgroßvaters recherchiert und im Kieler Stadtarchiv stundenlang Fotos gesichtet. „Das war wundervoll, dort im Turm zu sitzen“, sagt sie, „wie eine Filmkulisse.“

Am Ende gibt es Fragen, viele kennen ihre Tanten und den Betrieb noch. Dem Friseurhandwerk wollte sie auch ein Denkmal setzen. „Da steckt meine Familiengeschichte drin“, sagt Ulrike Dotzer, „aber irgendwann haben die Figuren auch ihr eigenes Leben gewonnen.“

Ulrike Dotzer: Goldener Boden. Eichborn Verlag, 608 Seiten, 26 Euro