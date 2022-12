Künstlerin Uschi Koch erhält den Kunstpreis der 69. Landesschau des BBK in Kiel

Konzerte in Kiel: Musiktipps vom 9. bis 15. Dezember

Im Video zum Song „Ich sing für dich“ stromert Jochen Distelmeyer durch Kiel, am Sonnabend kehrt der Pop-Sänger zurück, um in der Pumpe sein neues Album „Gefühlte Wahrheiten“ zu präsentieren. Kommenden Donnerstag geht es in Kiel musikalisch weihnachtlich zu – einmal ziemlich laut, einmal eher leise.