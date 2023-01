﻿Viel Stoff in der Pipeline: Förderung für Hamburger Spielfilm-Projekte

Unter dem Label „Director’s Cut“ versammelt die Moin Filmförderung Projekte, deren Kosten mit bis zu 3,5 Millionen Euro veranschlagt werden. Im Dokumentarfilm geht es bis 1,5 Millionen Euro. 30 Projekte und ihre Macher können sich nun über einen Geldsegen von insgesamt 2,5 Millionen Euro freuen.

Hamburg. Knapp 2,5 Millionen Euro hatte die Moin Filmförderung in Hamburg in der Sparte „Director’s Cut“, also für Projekte bis 3,5 Mio Euro, an Mitteln zu vergeben. Schleswig-Holstein, seit 2007 mit Hamburg im Förderverbund, spielt da eher eine Nebenrolle. Der von der in Schönkirchen ansässigen Firma Intuition Club produzierte Dokumentarfilm „Rio Negro“ aber ragt einsam heraus.