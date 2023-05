﻿Vier Künstlerinnen und ihr Umgang mit Papier: „4paper“ im Kunstverein Haus 8

Kiel. Der künstlerische Umgang mit Papier ist im physischen Sinne leicht: Man kann es aufspannen, falten und zusammenrollen, es ist beweglich und als Material filigran, ja verletzlich. Vier Künstlerinnen, die alle nicht narrativ-figürlich arbeiten, haben sich dem Papier quasi verschrieben. Unter dem Titel „4paper“ zeigen sie derzeit auf Einladung des Kunstvereins Haus 8 im Atelierhaus im Anscharpark eine Auswahl ihrer federleichten Exponate.

Das Spiel mit der geometrischen Form im Raum ist für jede ein Thema. Barbara Höller präsentiert eine verblüffend dreidimensional anmutende Zeichnung aus blauem Papierklebeband – ursprünglich ein ausgeklügelter, auf die Raumsituation im Atelierhaus bezogenen Computerentwurf, den die Wienerin als temporäre Installation auf eine weiße Wand übertragen hat. Die Zeichnung des geometrischen Körpers spiegelt das Muster der rot-weißen Bodenfliesen im Raum, dabei sorgen bewusst eingestreute Ungenauigkeiten im gerasterten Netz für willkommene Irritationen.

Atelierhaus: Die Künstlerinnen wollen ein Spannungsfeld im Raum erzeugen

„Indem wir unsere unterschiedlichen künstlerischen Positionen zusammenbringen, wollen wir ein Spannungsfeld im Raum erzeugen“, sagt Sylvia Schultes. Die gebürtige Kielerin, die heute in Hamburg lebt, bevorzugt wie Höller das große Format. Gigantische Papierbahnen, die an riesige Tapeten denken lassen, lässt sie an hölzernen Stangen von der Decke schweben. Beidseitig mit unterschiedlichen, bewusst schlicht gehaltenen geometrischen Mustern bemalt, werden die langen Papierstreifen zu skulptural anmutenden Raumteilern.

„4paper“: Linien, die sich in Räume auflösen

Das quadratische Format bestimmt die strengen Arbeiten von Sabine Friesecke, die auf den ersten Blick an Blindenschrift denken lassen. „Space between lines“ nennt sie ihre Serie zweifarbiger Exponate. Die Bildflächen sind durchzogen von gepunkteten Linien, die, obwohl unterbrochen, in ihrer Ursprungsform zu erahnen sind. „Die Geschichte des Bildes ist wichtig. Ich arbeite mit Linien, die sich in Räume auflösen“, erzählt die in Ahrensburg lebende Künstlerin, die beim Malen architektonische Räume im Hinterkopf hat.

Maja Rieder spielt mit Diagonalen. „Sie vermessen das Bildformat und teilen es ein. Dabei entstehen geometrische Formflächen und die Zeichenform X“, so die Schweizerin. Was nach akribischer Akkuratesse klingt, erweist sich tatsächlich als malerische Spielwiese, denn durch das Neben- und Übereinander der teils mit Tusche aufgetragenen Farbfelder entstehen spannenden Grenzsituationen. Heruntergelaufene Farbspuren an den weißen Bildrändern tragen zur Lockerung der formalen Strenge bei.

Heiligendammer Str. 15. Bis 11. Juni. Fr/Sa 15-18 Uhr, So 12-18 Uhr