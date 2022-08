﻿Volkskunde-Professorin Kerstin Poehls wird neue Direktorin im Freilichtmuseum Molfsee

Molfsee. Als Schülerin war sie oft im Freilichtmuseum, hat den Käse der Meierei aus Voldewraa in bester Erinnerung, jetzt ist es der Korbmacher, der ihre drei Kinder und das Jahr100Haus, dass sie vorrangig begeistert. Am 1. November wird die in Nortorf geborene Hamburger Volkskunde-Professorin Kerstin Poehls neue Direktorin des Landesmuseums für Volkskunde in Molfsee.

Sie wird Nachfolgerin von Wolfgang Rüther, der nach mehr als zehn Jahren an der Spitze des Museums seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Südniedersachsen verlegt hat und dort noch bis Anfang 2023 einen neuen Museumsführer erarbeitet. Den Wechsel von der Uni in Hamburg auf das Molfseer Freigelände sieht Kerstin Poehls als reizvolle Gelegenheit, „Themen aus der Forschung nun in einem fantastischen Umfeld für ein breites Publikum zugänglich zu machen“. Globale Verflechtungen ländlicher Räume waren ihr großes Thema an der Hochschule, und auch dieses Thema will sie nun, etwa über den Zucker(-Handel), hier versteh- und erlebbar machen. Ja, und natürlich sei es „eine große Freude, zurückzukommen“ nach Schleswig-Holstein.

Die neue Museumsdirektorin ist in Nortorf aufgewachsen

Aufgewachsen in Nortorf, ist Kerstin Poehls in Rendsburg zur Schule gegangen und hat im Rudern manch sportlichen Erfolg verbucht. Nach einem Studium der Empirischen Kulturwissenschaft/Europäischen Ethnologie, Nordistik und Betriebswirtschaftslehre in Tübingen, Stockholm und Berlin promovierte sie 2007 an der dortigen Humboldt-Universität mit einer ethnografischen Arbeit über europäische Eliten. Sie war eine Zeit lang als Kulturreferentin der schwedischen Botschaft tätig, bevor sie 2008 bis 2011 im Rahmen des internationalen Projektes „Exhibiting Europe“ untersuchte, wie Migration und Mobilität in Ausstellungen europäischer Museen ihren Niederschlag finden und wie dabei europäische Grenzen dargestellt werden.

Nach einem Gastaufenthalt 2011 an der Universität der Ägäis auf Lesbos ist sie seit 2012 Juniorprofessorin für Empirische Kulturwissenschaft, vormals Volkskunde, mit Museums-Schwerpunkt an der Uni Hamburg – und hofft, ihre Lehrtätigkeit künftig an der Kieler Universität auch ein wenig fortsetzen zu können.

Kerstin Poehls: Expertin für Alltagskultur mit innovativen musealen Perspektiven

In Hamburg brachte sie in dem Forschungs- und Outreach-Projekt „Schuppenküche im Hafenmuseum“ Studierende, Freiwillige aus dem Museumsbereich, das Team im Deutschen Hafenmuseum wie auch Hafenlogistikarbeiter zusammen – „ein sozialer Raum, der schmeckt, riecht und Gespräche anregen will“. Sie hat viele Erfahrungen in Kooperationen rund um die Ostsee und mit Hamburger Museen gesammelt. Vor diesem Hintergrund ist Stiftungsvorstand Prof. Claus von Carnap-Bornheim sicher, dass die Expertin für Alltagskultur mit ihren innovativen musealen Perspektiven „nicht nur im Rahmen der Stiftung, sondern auch darüber hinaus die Volkskunde national und international profilieren kann“.

Stiftungsvorstand Prof. Claus von Carnap-Bornheim mit der neuen Direktorin des Landesmuseums für Volkskunde in Molfsee, Prof. Kerstin Poehls, im Jahr100Haus. © Quelle: Ulf Dahl

In gut zwei Monaten wird Kerstin Poehls ihr Büro im Torhaus beziehen. Konkrete Vorhaben zu benennen, dafür sei es noch zu früh. Aber globale Verflechtungen, sagt sie, würden überall an den Objekten in Molfsee sichtbar. Und das Freilichtmuseum sei ein prädestinierter Ort, über Nachhaltigkeit in den Bereichen Lebensmittel, Bauen und Wohnen nachzudenken. Auch künstlerische Perspektiven, hier „irritierend im positiven Sinne“, verstärkt einzubeziehen, hat die 44-Jährige im Sinn.

Über allem steht der Anspruch, in Molfsee „eine stabile Brücke zwischen kulturwissenschaftlicher Forschung und Alltagskultur zu bauen“. Dafür sieht sie beste Voraussetzungen mit einem „tollen Team“, einem hoch attraktiven Außengelände und den Chancen, die das architektonisch so gelungene Ausstellungsgebäude bietet. Aber erstmal muss sie museumsnah eine Wohnung finden ...